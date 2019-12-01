Yine neonazi skandalı
Bild am Sonntag gazetesi, Almanya askeri istihbaratı MAD’ın orduda üç aşırı sağcı astsubay belirlediğini yazdı. Habere göre, özel harekat timi KSK’da görevli astsubaylardan birinin bu hafta görevden alınacak. Diğer astsubaylardan biri birkaç hafta önce ordudan atıldı, diğeri hakkında ise incelemeler sürüyor.
YENİ skandal Alman ordusunu sarsacak nitelikte. KSK komandoları, ordu içinde gizli birlik olarak tanınıyor ve yurtdışındaki operasyonlar için özel eğitilmiş askerlerden oluşuyor. Bin civarında askerden oluşan böyle bir birliğe aşırı sağın sızmış olması, Almanya’yı korkutuyor. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer için bu yeni skandalın bir uyarı işareti olacağı ve harekete geçmesi gerekeceği belirtildi.
İki şüpheli astsubayın, bu hafta ordudan atılacak astsubayın düzenlediği özel bir partide ‘Hitler selamı’ verdikleri, bunlardan birisinin birkaç hafta önce ordudan atıldığı, diğerinin ise askeri istihbaratta şüpheli olarak incelendiği kaydedildi. Bu hafta görevden alınacak astsubayın Afganistan’da ve başka ülkelerde operasyonlara katıldığı ve tecrübeli bir asker olduğu belirtildi. MAD’ın yoğunlaşan şüpheli vakalar üzerine komando birliğini mercek altına aldığı bildirildi. Şüpheli vaka sayısının giderek arttığına ve bunun komando birliği için endişe verici olduğuna dikkat çekildi.
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