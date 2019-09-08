Yine mi gecikecek
Almanya’nın başkenti Berlin’de 13 yıl önce yapımına başlanan, sürekli çıkan hatalar ve eksiklikler nedeniyle açılışı ertelenen BER Havalimanı’nın, belirlenen yeni tarihte de hizmete giremeyeceği ileri sürüldü. Ağustos ayı sonunda yapılan denetlemelerde çok sayıda eksiklik ve yanlışlıkların tespit edildiği belirtildi.
BILD am Sonntag gazetesinin haberine göre Berlin Brandenburg Havalimanı’nın ikinci terminal binasının bazı bölümlerinin sökülmesi gerektiğini yazdı. Gazete, havalimanı yetkililerine dayandırdığı haberinde planlamada çok ciddi yanlışlıklar yapıldığını yazdı. İnşaatı üstlenen şirketin irili ufaklı 250 hatasının bulunduğunu da haberde yazan gazete, eksikliklerin giderilmesi için işlem başlatılması durumunda havaalanının planladığı gibi 2020 yılının ekim ayında açılışının riske girdiğini yazdı. Eksikliklerin tespit edildiği ikinci terminal binası yılda 6 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede.
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