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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:07,Son Güncelleme:/

Yine kuş gribi... Bu kez 115 bin ördek itlaf edildi

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Yine kuş gribi... Bu kez 115 bin ördek itlaf edildi

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 115 bin ördeğin itlaf edildiğini bildirdi.

OFİB tarafından yapılan açıklamada, Macaristan-Romanya sınırında bulunan Letavertes kentindeki çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi. Kuş gribi virüsünün yayılmasını engellenmek amacıyla 115 bin ördeğin itlaf edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca virüsün tespit edildiği çiftliğin 10 kilometrelik bölgesinin gözetim altına alındığı aktarıldı.
H5N8 virüsü dolayısıyla önceki günlerde Macaristan’da 50 bin, Polonya’da ise 100 binden fazla kümes hayvanı itlaf edilmiş, birçok ülke Polonya’dan kümes hayvanı ve yumurta ithalatını durdurmuştu.

Yine kuş gribi... Bu kez 115 bin ördek itlaf edildi

 

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