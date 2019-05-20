Yine arızalandı! Başbakanla görüşmesini erteledi
Almanya’da hükümet üyelerinin resmi gezilerinde kullandıkları uçaklarda arıza serisi devam ediyor. Bulgaristan’a giden Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın uçağı arıza nedeniyle 70 dakika gecikmeli uçtu, Maas, Başbakan Boyko Borissov’la görüşmesini ertelemek zorunda kaldı.
MAAS’ın kullandığı uçak üç ay içinde üç kez arıza yaptı. Dışişleri Bakanı Maas, Afrika gezisinde mahsur kalmış ve 20 saat yeni bir uçak beklemişti. Başbakan Angela Merkel de Maliye Bakanı Olaf Scholz’la G-20 zirvesi için Arjantin’e uçarken, Hollanda hava sahası üzerinden geri dönmek ve Köln Bonn Havalimanı’na zorunlu iniş yapmak zorunda kalmıştı. Hükümet üyelerinin kullandığı uçaklarda yaşanan arızalar sonucu Almanya Savunma Bakanlığı üç yeni uçak siparişi verdi.
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