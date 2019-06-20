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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
20.06.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Yıllık kayıp 500 milyon Euro

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Yıllık kayıp 500 milyon Euro

Avrupa Adalet Divanı’nın, Almanya’nın yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti almak için hazırladığı uygulamayı Avrupa Birliği (AB) üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle durdurması, Almanya’yı ciddi bir gelirden etti. Başbakan Angela Merkel, uygulamanın iptal edilmesinin ülke bütçesinde yıllık 350 ile 500 milyon Euro arasında bir kayba yol açtığını söyledi.

MERKEL, Goslar’da öğrencilerin siyaset ve güncel konularıyla ilgili sorularını yanıtlarken konuyla ilgili şunları söyledi: “Otobanların ücretli olmasıyla yıllık 350-500 milyon Euro gelir bekleniyordu. Bu gelir Ulaştırma Bakanlığı tarafından yolların alt yapısında kullanılacaktı.”
Avrupa Adalet Divanı’nın kararından sonra birçok politikacı otoban ücreti konusunun kapandığını açıklarken, CDU Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl ise otoban ücreti uygulamasının yerli plakalı araçlar da dahil herkese uygulanıp uygulanamayacağı yönündeki soruya, “Bunu düşünmek yasaklanmamalı” diyerek açık kapı bıraktı. CDU’lu politikacı, otoban ücretinden elde edilecek gelir, altı yapı ve çevre koruması için kullanılması adına bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Yıllık kayıp 500 milyon Euro

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