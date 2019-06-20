Yıllık kayıp 500 milyon Euro
Avrupa Adalet Divanı’nın, Almanya’nın yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti almak için hazırladığı uygulamayı Avrupa Birliği (AB) üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle durdurması, Almanya’yı ciddi bir gelirden etti. Başbakan Angela Merkel, uygulamanın iptal edilmesinin ülke bütçesinde yıllık 350 ile 500 milyon Euro arasında bir kayba yol açtığını söyledi.
MERKEL, Goslar’da öğrencilerin siyaset ve güncel konularıyla ilgili sorularını yanıtlarken konuyla ilgili şunları söyledi: “Otobanların ücretli olmasıyla yıllık 350-500 milyon Euro gelir bekleniyordu. Bu gelir Ulaştırma Bakanlığı tarafından yolların alt yapısında kullanılacaktı.”
Avrupa Adalet Divanı’nın kararından sonra birçok politikacı otoban ücreti konusunun kapandığını açıklarken, CDU Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl ise otoban ücreti uygulamasının yerli plakalı araçlar da dahil herkese uygulanıp uygulanamayacağı yönündeki soruya, “Bunu düşünmek yasaklanmamalı” diyerek açık kapı bıraktı. CDU’lu politikacı, otoban ücretinden elde edilecek gelir, altı yapı ve çevre koruması için kullanılması adına bir fırsat olduğunun altını çizdi.
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