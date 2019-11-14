Yıllardır tartışılıyordu! Federal Meclis sonunda onayladı
Federal Meclis, iki Almanya’nın birleşmesinin ardından Doğu Almanya’nın ekonomik olarak gelişimine destek amacıyla geçici olarak getirilen ‘Dayanışma Vergisi’nin 2021’den itibaren kaldırılmasını onayladı.
SADECE çok yüksek gelirliler ‘Dayanışma Vergisi’ni ödemeye devam edecek. Vergi mükelleflerinin yüzde 90’ı kısa adı ‘Soli’ olan Dayanışma Vergisi ödemekten kurtulacak, yüzde 6.5’i verginin bir bölümünü, yüzde 3.5’i ise tamamını ödemeye devam edecek. Kaldırılması uzun zamandır tartışma konusu olan ‘Dayanışma Vergisi’, vergi mükellefleri üzerinde ağır bir yüktü.
Geçen yıl 18.9 milyar Euro Dayanışma Vergisi toplanmıştı. 2021 yılında Dayanışma Vergisi geliri 10.9 milyar Euro azalarak 8 milyar Euro’ya düşecek. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre yıllık brüt kazancı 151 bin Euro olan 2 çocuklu bir aile, 2021 yılından itibaren Dayanışma Vergisi ödemeyecek. Bu miktar bekarlarda 73 bin Euro.Maliye Bakanı Olaf Scholz, yüksek gelirlilerin Dayanışma Vergisi ödemeye devam etmesi kararını savundu.
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