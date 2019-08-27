‘Yıllarca hasretini çektim’ dedi, dev Türk bayrağı dikti
Kütahyalı İsmail Akmes, doğup büyüdüğü Tavşanlı’nın Akmes köyüne 25 metrelik dev Türk bayrağı dikti.
1970’teki Gediz depreminden sonra Almanya’nın Gladbeck şehrinde maden ocaklarına çalışmaya geldiğini belirten Akmes, “Gurbette, yıllarca vatan ve bayrak hasretiyle çalıştım, yaşadım. Tek arzum, ileride köyüme büyük bir bayrak ve direğini yaptırmaktı. Şükürler olsun yaşarken bunu gerçekleştirdim. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan eşim, çocuklarım ve torunlarımla bu sene izinde nasip oldu. Türk gençlerine nasihatim, vatanınızın ve bayrağınızın kıymetini iyi bilin, sahip çıkın. Başka vatan ve bayrak yok. Yurt dışında yaşayanlar bunu iyi bilir” dedi.
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