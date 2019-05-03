Yılda 18 milyon ton besin çöpe atılıyor
Besin ve Gıda İsraf Günü kapsamında bir açıklama yapan Almanya Tabiat ve Çevreyi Koruma Derneği (WWF), Almanya’da yılda 18 milyon ton besin ve gıda maddesinin çöpe atıldığını belirtti.
BU çöpe atılan 18 milyon gıdanın, Almanya’da yılın 2 Mayıs’ına kadar üretilen tüm gıda maddelerinin toplamına eşit olduğuna dikkati çeken WWF yetkilileri, “Buna son vermenin yollarını düşünmeliyiz. Bu sadece ekonomik ve ahlaki bir problem değil, aynı zamanda da çok büyük bir ekolojik problem” dedi. WWF yetkililerinin, “Çok fazla yiyecek alıyoruz ve atıyoruz. Daha az besin maddesi atmanın hem maddi hem de insani yönleri var. Bizler, besin maddeleriyle çöp bidonlarını doldururken, başka coğrafyalardaki aç insanları hatırlamalıyız” dediği açıklamada, hükümete bu konuda daha etkin mücadele çağrısı yapıldı.ÜÇTE BİRİ ÇÖPE GİDİYOR
Almanya Besin ve Gıda İsraf Günü kapsamında medyaya bir açıklama yapan Federal Tarım, Gıda ve Beslenme Bakanı Julia Klöckner ise, “İsrafçı tüketim alışkanlığımızı yeniden gözden geçirerek daha bilinçli beslenmemiz, hem kendimize hem de çevreye yarar sağlar. Ayrıca tabiata ve bu dünyayı paylaştığımız diğer kişilere de iyilik yapmış oluruz” dedi.
Almanya’da yıllık toplam gıda maddesi üretiminin üçte birinin çöpe atılmasının kendisine acı verdiğini belirten Klöckner, daha bilinçli bir tüketim için yıllık 110 milyon Euro maliyete sahip olan eğitim programları düzenlediklerini ve son israf verilerini görünce bunları daha da yaygınlaştıracaklarını söyledi.
‘İYİ ATIKLAR’ UYGULAMASI
“2030’a kadar Almanya’da yaptığımız 18 milyon tonluk gıda israfını yarıya indirmek istiyoruz” diyen Bakan Klöckner, tüketicileri, bakanlık olarak oluşturdukları gereksiz gıda satın alımını engelleyen ve evdeki gıda maddelerini de alışkanlığımız dışında kullanma yollarını anlatan ‘İyi Artıklar’ adını verdikleri ücretsiz uygulamadan yararlanmaya çağırdı.
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