‘Yıkıldığını duyunca sınıra koştum’
İki haftalıkken ailesiyle birlikte Hamburg’dan Doğu Almanya’ya göç eden ve Doğu Almanya’da büyüyüp yetişen Başbakan Angela Merkel, ‘Utanç Duvarı’nın yıkıldığı gece neler yaşadığını Bild am Sonntag gazetesine anlattı.
“BEN o geceyi bizzat yaşadım. Schabowski’nin (Doğu Berlin Yöneticisi) basın toplantısını televizyondan izledim. Hemen annemi arayıp eski bir sözümüzü hatırlattım. Eğer bir gün duvar seyahat için engel olmaktan çıkarsa, Kempinski’de ailecek istiridye yemeye gidecektik. Ama duvarın o gün akşam açılacağını hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. O nedenle akşam her perşembe olduğu gibi saunaya gittim. Saunadan çıktığımda Bornholmer Caddesi’ndeki sınır kapısının açıldığını duydum. Hemen oraya, sınıra koştum ve binlerce insan gibi ben de Batı tarafına geçtim. İnanılmaz bir sevinç havası vardı. Batı Berlin’de bizi çok ama çok içten karşıladılar. Hiç tanımadığım bir evde kutu biraları tokuşturarak duvarın açılışını kutladık. Sonra tekrar Doğu Berlin’deki evime döndüm.”
‘RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM’
Merkel, Süddeutsche gazetesine verdiği röportajda ise başbakanlıkta kabul ettiği yabancı devlet adamlarına balkondan duvar yıkılmadan önce yaşadığı yeri işaret ettiğini, her gün bu tehlikeli duvar boyunca çalıştığı iş yerine gidip geldiğini, Batı Berlin’deki banliyö treninin sesini duyduğunu, ama göremediğini anlattığını söyledi. Bazı devlet adamlarının kendisinin Doğu Almanya’da yetiştiğini bilmediğini belirten Merkel, “Ben bir gün burada durup, karşı tarafı göstereceğimi rüyamda görsem inanmazdım” dedi.
“Doğu Almanya’daki yaşam bazen belirli bir biçimde rahattı” diyen Merkel, “İçinizde ne kadar Doğu Almanlık var?” sorusuna, “35 yıl. Yani hayatımın yarıdan fazlası. Bunlar beni şekillendiren yıllardı. Ama ben Batı Almanya’dan misafirlerin geldiği, tartışmaların olduğu bir ailede yaşadığım için de şanslıydım” cevabını verdi. Bir şeyi iyice anlamadan karar vermediğini vurgulayan Merkel, “Üç gün sonra halen arkasında durup duramayacağıma emin olmadığım bir karar almam” dedi.
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