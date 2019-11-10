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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
10.11.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

‘Yıkıldığını duyunca sınıra koştum’

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‘Yıkıldığını duyunca sınıra koştum’

İki haftalıkken ailesiyle birlikte Hamburg’dan Doğu Almanya’ya göç eden ve Doğu Almanya’da büyüyüp yetişen Başbakan Angela Merkel, ‘Utanç Duvarı’nın yıkıldığı gece neler yaşadığını Bild am Sonntag gazetesine anlattı.

“BEN o geceyi bizzat yaşadım. Schabowski’nin (Doğu Berlin Yöneticisi) basın toplantısını televizyondan izledim. Hemen annemi arayıp eski bir sözümüzü hatırlattım. Eğer bir gün duvar seyahat için engel olmaktan çıkarsa, Kempinski’de ailecek istiridye yemeye gidecektik. Ama duvarın o gün akşam açılacağını hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. O nedenle akşam her perşembe olduğu gibi saunaya gittim. Saunadan çıktığımda Bornholmer Caddesi’ndeki sınır kapısının açıldığını duydum. Hemen oraya, sınıra koştum ve binlerce insan gibi ben de Batı tarafına geçtim. İnanılmaz bir sevinç havası vardı. Batı Berlin’de bizi çok ama çok içten karşıladılar. Hiç tanımadığım bir evde kutu biraları tokuşturarak duvarın açılışını kutladık. Sonra tekrar Doğu Berlin’deki evime döndüm.”

‘Yıkıldığını duyunca sınıra koştum’

‘RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM’
Merkel, Süddeutsche gazetesine verdiği röportajda ise başbakanlıkta kabul ettiği yabancı devlet adamlarına balkondan duvar yıkılmadan önce yaşadığı yeri işaret ettiğini, her gün bu tehlikeli duvar boyunca çalıştığı iş yerine gidip geldiğini, Batı Berlin’deki banliyö treninin sesini duyduğunu, ama göremediğini anlattığını söyledi. Bazı devlet adamlarının kendisinin Doğu Almanya’da yetiştiğini bilmediğini belirten Merkel, “Ben bir gün burada durup, karşı tarafı göstereceğimi rüyamda görsem inanmazdım” dedi.
“Doğu Almanya’daki yaşam bazen belirli bir biçimde rahattı” diyen Merkel, “İçinizde ne kadar Doğu Almanlık var?” sorusuna, “35 yıl. Yani hayatımın yarıdan fazlası. Bunlar beni şekillendiren yıllardı. Ama ben Batı Almanya’dan misafirlerin geldiği, tartışmaların olduğu bir ailede yaşadığım için de şanslıydım” cevabını verdi. Bir şeyi iyice anlamadan karar vermediğini vurgulayan Merkel, “Üç gün sonra halen arkasında durup duramayacağıma emin olmadığım bir karar almam” dedi.

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