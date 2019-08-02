‘Yeter yapma’ dedikçe acımasızca sapladı
Almanya’nın Stuttgart kentinde sokak ortasında işlenen cinayetin ortaya çıkan ayrıntıları, katilin ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne serdi. Suriye’den kaçarak Almanya’ya sığınan 28 yaşındaki İsa Muhammed, 36 yaşındaki Kazakistan kökenli Alman Wilhelm L.’yi hiç acımadan vahşice öldürdü. Kan donduran cinayeti işlerken de ne kurbanın yalvarmalarına, ne kızının ağlamasına ne de çevredekilere hiç aldırmayan İsa Muhammed, kılıcını yerde yatan kurbanın karnına defalarca sapladı.
GÖRGÜ tanıklarının verdiği bilgiye göre vahşi cinayet böyle işlendi; Eşinden ayrı yaşayan Wilhelm L., 11 yaşındaki kızıyla evinin önündeyken bilinmeyen bir nedenle Suriyeli İsa Muhammed ile tartıştı. İkilinin bağrışmaları üzerine komşular ve yoldan geçenler kavgayı fark etti. Bu sırada İsa Muhammed yanında taşıdığı kılıcı çıkardı. Wilhelm L. de bunun üzerine kaçarak otomobiline bindi. Ancak saldırgan peşini bırakmadı ve kurbanını otomobilden zorla çekerek indirdi. Yere yatırdığı Wilhelm L.’ye kılıcını sapladı. Bu sırada kurbanın 11 yaşındaki kızı da tüm olanları gördü. Küçük kız, hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Yerde yaralı yatan Wilhelm L. Suriyeliye “Yeter yapma” diye yalvarmaya başladı. O yalvardıkça gözü dönmüş cani, “Neden bunu yaptın” diye bağırıp her seferinde kılıcını Wilhelm L.’nin vücuduna sapladı. Öyle ki, kurbanın kolu koptu. Olayı gören İran kökenli bir kişi ise, “Ben Arapça ona yapmamasını söyledim. Ama o beni hiç duymadı bile” dedi.AYNI EVDE YAŞAMIŞLAR
Zanlı, cinayet sonrası bisikletle olay yerinden kaçtı. Polis geniş çaplı arama başlattı. Aramalara helikopterler de havadan destek verince, İsa Muhammed yaklaşık üç saat sonra cinayet yerinin 4 kilometre uzağında yakalandı. Yapılan sorgunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından cinayetten tutuklandı. Polisin verdiği bilgiye göre katil zanlısıyla kurban birbirini tanıyordu. Hatta bir süre aynı evde yaşadılar. Polis, cinayetin kişisel husumetten işlendiğinden hareket ediyor.
SOYGUNDAN CEZA ALMIŞ
Vahşi cinayeti işleyen Suriyeli’nin poliste kaydı çıktı. Almanya’ya ilk geldiğinde Brandenburg Eyaleti’nde kalan İsa Muhammed, burada işyeri soygunlarına karıştı. Yakalanıp yargılandı, hapis cezası aldı. Daha sonra Brandenburg Eyaleti’nden Baden Württemberg’e geçti. Stuttgart gazetesinin haberine göre ise zanlı aslen Filistinli ve sahte Suriye kimliğiyle Almanya’da oturma izni aldı.
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