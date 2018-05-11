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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
11.05.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

‘Yeteneğiniz, bilginiz yoksa kimse sizi oyuncu yapmaz’

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‘Yeteneğiniz, bilginiz yoksa kimse sizi oyuncu yapmaz’

Tiyatro sahnesinin ‘er meydanı’ gibi olduğunu belirten oyuncu Emrah Elçiboğa, “Yüreğinizi ortaya koyacaksınız. Bu işin eğitimini alacaksınız. Yeteneğiniz, eğitiminiz, bilginiz yoksa, kimse sizi oyuncu yapmaz” dedi.

Tiyatrocu Emrah Elçiboğa, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında atölye çalışmasına katıldı. Kendilerine sürekli, “Nasıl oyuncu olurum” sorusunun yöneltildiğini belirten Elçiboğa, şöyle dedi: “Bu soruyu bir doktora, bir avukata yöneltiyor musunuz? Orada da yol belli. Okulunu başarıyla bitirirseniz doktor, avukat olursunuz. Aslında tiyatro, sinema oyunculuğunda da yol belli. Bu işin eğitimini alacaksınız. Yeteneğiniz, eğitiminiz, bilginiz yoksa, kimse sizi oyuncu yapmaz.”

‘Yeteneğiniz, bilginiz yoksa kimse sizi oyuncu yapmaz’

‘SAHNEYE ÇIKMAK YÜREK İŞİDİR’
“Festival bir haftadan beri devam ediyor. Oyunların hepsini izlemeliydiniz. Sizin ne kadar çaba gösterdiğiniz önemli. Bu işi çok ciddiye almak, o mesleği sahiplenmek önemli. Bunun için müziği, heykeli, resmi, edebiyatı bilmeniz önemli. Örneğin Homeros’u okumanız, fikir sahibi olmanız bu işin ABC’si. Sahne, sınırları belli bile olsa özgürleşme alanıdır. Londra’daki Hyde Park’ı anımsayın. Sözü olan söyler. Tiyatroda sahne en az on santim yükseltilerek, izleyenlerle fark yaratılır. Sahneye çıkmak yürek işidir. Yüreğinizi ortaya koyacaksınız. Tiyatro sahnesi ‘er meydanı’ gibidir. ‘İyi oyuncu olamadım’ diye kimse küsüp gitmesin. Tiyatroya gönül verenler sahne dekorasyonuyla, müziğiyle, hikayesiyle de ilgilenebilir.”

‘Yeteneğiniz, bilginiz yoksa kimse sizi oyuncu yapmaz’

‘KENAN’LA KIVANÇ EĞİTİM ALDI’
Bir insanın en büyük düşmanı, iyi anlamadığı sözcüklerdir. Biz sözcükleri doğru anlamazsak, onları doğru kullanamayız. Türkiye’de 750, ABD’de 17 bin 500 oyuncu var. Ama onlar yetenekli insan bulduklarında iki yıl eğitime tabii tutuyorlar. Bizde ise bunu benim tanıdıklarım arasında bir tek Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ yaptı. Siz önce kendinizi inandırmanız lazım. Bir şeyi bilmeden, hissetmeden oynamanın anlamı yok. ‘Ben gay oynamayamam’, ‘Öpüşmem’ olmaz. Oyuncu her şeyi oynar. ‘Buna karşıyım’ ile ‘Yapamam’ farklı şeyler. Kamera önü ile tiyatro arasındaki fark, yalnızca tekniği.”
‘Osmanlı’da Derin Devlet’, ‘Aşk ve Ceza’, ‘Tatlı Bela Fadime’, ‘Sev Kardeşim’, ‘Kurşun Yarası’, ‘En Son Babalar Duyar’, ‘Aşk Meydanı Savaşı’, ‘Ti Show’ ve ‘Yeditepe İstanbul’ dizilerinde rol alan Emrah Elçiboğa, Tiyatro Frankfurt’un ‘Üstü Kalsın’ eserinde de Nurten İnan ve İpek Barthel ile birlikte oynamıştı.

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