‘Yeteneğiniz, bilginiz yoksa kimse sizi oyuncu yapmaz’
Tiyatro sahnesinin ‘er meydanı’ gibi olduğunu belirten oyuncu Emrah Elçiboğa, “Yüreğinizi ortaya koyacaksınız. Bu işin eğitimini alacaksınız. Yeteneğiniz, eğitiminiz, bilginiz yoksa, kimse sizi oyuncu yapmaz” dedi.
Tiyatrocu Emrah Elçiboğa, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında atölye çalışmasına katıldı. Kendilerine sürekli, “Nasıl oyuncu olurum” sorusunun yöneltildiğini belirten Elçiboğa, şöyle dedi: “Bu soruyu bir doktora, bir avukata yöneltiyor musunuz? Orada da yol belli. Okulunu başarıyla bitirirseniz doktor, avukat olursunuz. Aslında tiyatro, sinema oyunculuğunda da yol belli. Bu işin eğitimini alacaksınız. Yeteneğiniz, eğitiminiz, bilginiz yoksa, kimse sizi oyuncu yapmaz.”
‘SAHNEYE ÇIKMAK YÜREK İŞİDİR’
“Festival bir haftadan beri devam ediyor. Oyunların hepsini izlemeliydiniz. Sizin ne kadar çaba gösterdiğiniz önemli. Bu işi çok ciddiye almak, o mesleği sahiplenmek önemli. Bunun için müziği, heykeli, resmi, edebiyatı bilmeniz önemli. Örneğin Homeros’u okumanız, fikir sahibi olmanız bu işin ABC’si. Sahne, sınırları belli bile olsa özgürleşme alanıdır. Londra’daki Hyde Park’ı anımsayın. Sözü olan söyler. Tiyatroda sahne en az on santim yükseltilerek, izleyenlerle fark yaratılır. Sahneye çıkmak yürek işidir. Yüreğinizi ortaya koyacaksınız. Tiyatro sahnesi ‘er meydanı’ gibidir. ‘İyi oyuncu olamadım’ diye kimse küsüp gitmesin. Tiyatroya gönül verenler sahne dekorasyonuyla, müziğiyle, hikayesiyle de ilgilenebilir.”
‘KENAN’LA KIVANÇ EĞİTİM ALDI’
Bir insanın en büyük düşmanı, iyi anlamadığı sözcüklerdir. Biz sözcükleri doğru anlamazsak, onları doğru kullanamayız. Türkiye’de 750, ABD’de 17 bin 500 oyuncu var. Ama onlar yetenekli insan bulduklarında iki yıl eğitime tabii tutuyorlar. Bizde ise bunu benim tanıdıklarım arasında bir tek Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ yaptı. Siz önce kendinizi inandırmanız lazım. Bir şeyi bilmeden, hissetmeden oynamanın anlamı yok. ‘Ben gay oynamayamam’, ‘Öpüşmem’ olmaz. Oyuncu her şeyi oynar. ‘Buna karşıyım’ ile ‘Yapamam’ farklı şeyler. Kamera önü ile tiyatro arasındaki fark, yalnızca tekniği.”
‘Osmanlı’da Derin Devlet’, ‘Aşk ve Ceza’, ‘Tatlı Bela Fadime’, ‘Sev Kardeşim’, ‘Kurşun Yarası’, ‘En Son Babalar Duyar’, ‘Aşk Meydanı Savaşı’, ‘Ti Show’ ve ‘Yeditepe İstanbul’ dizilerinde rol alan Emrah Elçiboğa, Tiyatro Frankfurt’un ‘Üstü Kalsın’ eserinde de Nurten İnan ve İpek Barthel ile birlikte oynamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle