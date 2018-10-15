‘Yeşiller’in genç başbakan adayı Katha kim, erkek arkadaşı var mı?’
Bavyera seçimlerinden oylarını yüzde 8.9 oranında artırarak zaferle çıkan Yeşiller’in genç başbakan adayı, bir anda tüm ülke genelinde dikkatleri üzerine çekti. Onbinlerce kişi bir anda sosyal medyada ‘kim bu Katharina Schulze’ aramaları yaparken en çok merak ettikleri ise 'Erkek arkadaşı var mı' sorusu oldu.
ALMANYA'da deprem etkisi yaratan Bavyera seçimlerinin hiç kuşkusuz kazananı Yeşiller’in başbakan adayı Katharina Schulze. 33 yaşındaki genç politikacı yürüttüğü başarılı seçim stratejisiyle Yeşiller'i sandıktan ikinci parti olarak çıkardı. Bir anda Almanya siyasetinde dikkatleri üzerine çekti.
KARİYERİ DE KONUŞMASI KADAR HIZLI
Herkesin merak ettiği Katharina Schulz kim? Baden Württemberg sınırları içinde kalan Freiburg kentinde doğan Katharina Schulze, yukarı Bavyera'da büyüdü. Arkadaşlarının 'Katha' diye çağırdığı Schulze, üniversitedeyken Yeşiller üyesi oldu. İki yıl sonra Yeşiller'in Münih teşkilatının başkanlık koltuğuna oturdu. Beş yıl sonra da eyalet meclisine milletvekili olarak girdi. Hızlı konuşan ve konuşurken sanki nefes bile almayan Schulze, siyasi kariyerini de çok hızlı yaptı. 2017 yılında Yeşiller Bavyera Meclis Grup Başkanı seçildi. Partisinin yaklaşık yüzde 90’ının desteğiyle seçimlere başbakan adayı olarak girdi.
SADECE İKİ PAYLAŞIM: KEDİ VE DORDURMA
Sosyal medya hesaplarında özel hayatıyla ilgili neredeyse hiçbir şey paylaşmayan Schulze, şimdiye kadar sadece kedi ve dondurmayla ilgili bir iki paylaşımda bulundu. Arkadaşlarının ‘Katha’ dedikleri Schulze ile ilgili en çok merak edilen ise erkek arkadaşının olup olmadığı. İnternet üzerinde onbinlerce kişi bu sorunun cevabını aradı. Ancak meraklarını giderecek cevabı bulamadı. Kamuoyu, yıldızı hızla parlayan Katha'nın özel hayatına ilişkin henüz neredeyse hiçbir şey bilmiyor.
CSU’NUN 200 BİN OYUNU ALDI
Politikada kararlı bir çizgi yürüten Katha, parti içinde çıkışlar yapmaktan hiç çekinmiyor. Yeşiller’in alışık ve bilinen görüntüsünden de farklı bir tutum sergiliyor. Polislerle görüşüyor. Kampanya boyunca emniyete daha fazla polisin alınmasını savundu. Bir konuşmasında “İçişleri bakanı olursam adalet ve düzen sağlamak için çalışacağım” dedi. Schulze'nin bu tür çıkışları CSU'dan yaklaşık 200 bin seçmeni tarafına çekmesini sağladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle