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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Reuters/AFP/Reuters
15.10.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

‘Yeşiller’in genç başbakan adayı Katha kim, erkek arkadaşı var mı?’

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‘Yeşiller’in genç başbakan adayı Katha kim, erkek arkadaşı var mı?’

Bavyera seçimlerinden oylarını yüzde 8.9 oranında artırarak zaferle çıkan Yeşiller’in genç başbakan adayı, bir anda tüm ülke genelinde dikkatleri üzerine çekti. Onbinlerce kişi bir anda sosyal medyada ‘kim bu Katharina Schulze’ aramaları yaparken en çok merak ettikleri ise 'Erkek arkadaşı var mı' sorusu oldu.

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  • ‘Kim bu Katha, erkek arkadaşı var mı’
  • ‘Kim bu Katha, erkek arkadaşı var mı’
  • ‘Kim bu Katha, erkek arkadaşı var mı’
  • ‘Kim bu Katha, erkek arkadaşı var mı’
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ALMANYA'da deprem etkisi yaratan Bavyera seçimlerinin hiç kuşkusuz kazananı Yeşiller’in başbakan adayı Katharina Schulze. 33 yaşındaki genç politikacı yürüttüğü başarılı seçim stratejisiyle Yeşiller'i sandıktan ikinci parti olarak çıkardı. Bir anda Almanya siyasetinde dikkatleri üzerine çekti.

KARİYERİ DE KONUŞMASI KADAR HIZLI
Herkesin merak ettiği Katharina Schulz kim? Baden Württemberg sınırları içinde kalan Freiburg kentinde doğan Katharina Schulze, yukarı Bavyera'da büyüdü. Arkadaşlarının 'Katha' diye çağırdığı Schulze, üniversitedeyken Yeşiller üyesi oldu. İki yıl sonra Yeşiller'in Münih teşkilatının başkanlık koltuğuna oturdu. Beş yıl sonra da eyalet meclisine milletvekili olarak girdi. Hızlı konuşan ve konuşurken sanki nefes bile almayan Schulze, siyasi kariyerini de çok hızlı yaptı. 2017 yılında Yeşiller Bavyera Meclis Grup Başkanı seçildi. Partisinin yaklaşık yüzde 90’ının desteğiyle seçimlere başbakan adayı olarak girdi.

SADECE İKİ PAYLAŞIM: KEDİ VE DORDURMA
Sosyal medya hesaplarında özel hayatıyla ilgili neredeyse hiçbir şey paylaşmayan Schulze, şimdiye kadar sadece kedi ve dondurmayla ilgili bir iki paylaşımda bulundu. Arkadaşlarının ‘Katha’ dedikleri Schulze ile ilgili en çok merak edilen ise erkek arkadaşının olup olmadığı. İnternet üzerinde onbinlerce kişi bu sorunun cevabını aradı. Ancak meraklarını giderecek cevabı bulamadı. Kamuoyu, yıldızı hızla parlayan Katha'nın özel hayatına ilişkin henüz neredeyse hiçbir şey bilmiyor.

CSU’NUN 200 BİN OYUNU ALDI
Politikada kararlı bir çizgi yürüten Katha, parti içinde çıkışlar yapmaktan hiç çekinmiyor. Yeşiller’in alışık ve bilinen görüntüsünden de farklı bir tutum sergiliyor. Polislerle görüşüyor. Kampanya boyunca emniyete daha fazla polisin alınmasını savundu. Bir konuşmasında “İçişleri bakanı olursam adalet ve düzen sağlamak için çalışacağım” dedi. Schulze'nin bu tür çıkışları CSU'dan yaklaşık 200 bin seçmeni tarafına çekmesini sağladı.

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