Yeşiller’e destek sürüyor

EMNID araştırma şirketi tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında partilerden hiçbiri yüzde 30’un üzerinde destek bulamazken, CDU/CSU yüzde 27 ile ilk sırada yer alıyor. Hükümetin küçük ortağı SPD ise bir puan kayıpla yüzde 14’e geriledi. Mecliste grubu bulunan aşırı sağcı AfD bir önceki hafta olduğu gibi yüzde 14’te kalırken, Sol Parti ve FDP’nin oy oranı yüzde 9 oarak görülüyor. Diğer partilerin halk desteği ise yüzde 9.