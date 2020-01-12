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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 12.01.2020 - 14:00,Son Güncelleme:/

Yeşiller’e destek sürüyor

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Yeşiller’e destek sürüyor

40 yıl önce kurulan Yeşiller, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre bugün Almanya’da seçim olsa Yeşiller yüzde 21 oy oranıyla ülkenin en büyük ikinci partisi.

EMNID araştırma şirketi tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında partilerden hiçbiri yüzde 30’un üzerinde destek bulamazken, CDU/CSU yüzde 27 ile ilk sırada yer alıyor. Hükümetin küçük ortağı SPD ise bir puan kayıpla yüzde 14’e geriledi. Mecliste grubu bulunan aşırı sağcı AfD bir önceki hafta olduğu gibi yüzde 14’te kalırken, Sol Parti ve FDP’nin oy oranı yüzde 9 oarak görülüyor. Diğer partilerin halk desteği ise yüzde 9.

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