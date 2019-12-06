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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
06.12.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Yeşiller’den Madımak başvurusu

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Yeşiller’den Madımak başvurusu

Almanya’da Yeşiller Federal Meclis milletvekilleri Benedikt Lux ile Fatoş Topaç, Federal Savcılığın, Madımak faillerini soruşturmasını istedi. Faillerden en az dokuzunun Almanya’da yaşaması gerekçe gösterilen başvuru dilekçesinde, hükümetin bu kişilerin Türkiye’de mahkûm olduğunu belirten cevabına dikkat çekildi.

BAŞVURUDA, faillerin cezasını çekmemek için Almanya’ya sığındıkları, savcılığın, yabancı ülkelerde işlenmiş suçları da soruşturmakla yükümlü olduğu vurgulandı. Bu vakada çifte cezalandırmanın söz konusu olmadığı, faillerin Türkiye’ye iade edilmedikleri gibi Almanya’da da yargılanmadıkları, bu nedenle Almanya’da sorgulanabilecekleri kaydedildi.
2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakılmış, saldırıda iki otel çalışanıyla birlikte 35 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye, Almanya’ya sığınan saldırganların iadesini istemiş, ancak Almanya iade talebini bugüne kadar reddetmişti. Sol Parti ise Almanya’nın bu suçluları muhbir olarak kullandığı görüşünde.

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