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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN Fotoğraf: dpa
23.09.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Yeşiller’de gergin salı

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Yeşiller’de gergin salı

Yeşiller Federal Meclis Grup Eş Başkanlık seçimi yarın yapılacak. Gergin geçmesi beklenen seçimlerde eş başkanlık için dört aday yarışıyor. Anton Hofreiter ile Katrin Göring Eckardt ve Yeşiller eski Eş Başkanı Cem Özdemir ile Kirsten Kappert Gonther.

YEŞİLLER Federal Meclis Grubu’nda 67 milletvekili bulunuyor. Seçilmek için adayların en az 34 oya ihtilacı var. Yeni seçilecek Federal Meclis Grup Eş Başkanları iki yıl boyunca görev yapacak. Özdemir ve Kappert Gonther bu seçimde uzun yıllardır grup eş başkanlığı görevini yürüten Hofreiter ile Göring Eckardt’ı devirmenin hesaplarını yapıyor. 2021 yılında iktidar ortaklığı hesapları yapan Yeşiller’de Federal Meclis Grup Eş Başkanlık seçimi büyük önem taşıyor. Seçilen iki isim, en geç 2021 yılında yapılacak federal seçimler sonrası olası koalisyon hükümeti görüşmelerinde önemli rol oynayacak. Ayrıca olası bir koalisyon hükümetinde bakanlık koltuğuna oturma şansları da oldukça büyük olacak.
Yeşiller tüzüğü gereği iki kadın adaydan birinin mutlaka seçilmesi gerekiyor. Bu yüzden önce Göhring Eckardt ile Kappert Gonther birbiriyle yarışacak. Ardından iki erkek aday için seçim yapılacak.

CEM ÖZDEMİR AVANTAJLI
10 yıl partinin liderliğini yapan 53 yaşındaki Cem Özdemir tecrübeli bir siyasetçi. Özdemir’in en büyük avantajı sağ kanatla birlikte sol kanadın da oylarını alacak olması.
52 yaşındaki Kirsten Kappert Gonther, sürpriz bir isim olarak ortaya çıktı. Sağlık politikalarında etkili. Partinin sol kanat oylarını alacağı için seçilme şansı yüksek. Mecliste iki yıldır milletvekilliği yapıyor.

RENGİNİ BELLİ ETMİYOR
Anton Hofreiter (49), 6 yıldır grup başkanlığı yapıyor. Çekilmesi beklenirken yeniden aday oldu. Jürgen Trittin gibi partinin ağır toplarından birine karşı 6 yıl önce seçimi kazandı. Partinin sağ kanadını temsil ediyor. Cem Özdemir’e karşı seçimi kaybedeceği düşünülüyor.
Katrin Göring-Eckardt (53), Hofreiter ile birlikte 2013 yılından beri grup başkanlığı koltuğunda oturuyor ve görevini sürdürmek istiyor. Parti içinde büyük tecrübeye sahip. 2013’te partisinin liste başı adayı oldu. Partinin sağ kanadı üyesi. Yeteri kadar heyecanlı olmaması ve parti içinde ‘rengini belli etmiyor’ imajı seçimlerde kendisine dezavantaj sağlıyor.

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