Yeşiller üye oranını yüzde 50 artırdı

İKİ yıl öncesine kadar 65 bin üyesi bulunan Yeşiller son iki yıl içinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) toplam üyesi kadar yeni üye kazandı. Annalena Baerbock ve Robert Habeck’in partinin başına geçtiği 2018 yılının başından beri Yeşiller’in üyesi sayısı 65 binden 95 bine yükseldi. 2019 yılının başında üye sayısı 437 bin 750 olarak açıklanan SPD’nin aralık ayı itibariyle üye sayısı 419 bine düştü. SPD bir yıl içinde yaklaşık 18 bin 500 üye yitirdi. Koalisyonun büyük ortağı CDU’nun üye sayısı ise 2019 yılının başında 416 bin 550 olarak açıklanmıştı. CDU bir yılda yaklaşık 9 bin 200 üye kaybederek

407 bine 350’ye geriledi. Sol Parti ise bin üye yitirdi. Sol Parti’nin 2018 yılı sonunda 62 bin olan üye sayısı 2019 yılı eylül ayı itibariyle 61 bine gerildi.