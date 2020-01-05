BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 05.01.2020 - 14:39,
Yeşiller kurultayından koalisyona ‘Evet’
Avusturya’da merkez sağ ÖVP ile Yeşiller arasındaki koalisyon sözleşmesine Yeşiller kurultayından onay çıktı. 276 delegenin katıldığı kurultayda koalisyona yüzde 93.18 “Evet” oyu çıktı.
YEŞİLLER Başkanı Werner Kogler kurultayda oylama öncesi yaptığı konuşmada, “Biz sorumluluk almak için seçildik” diye delegeleri koalisyona “Evet” demeye çağırdı. Yeni hükümet, salı günü parlamentoda yemin ederek göreve başlayacak. ÖVP Lideri Sebastian Kurz Başbakan, Yeşiller Başkanı Werner Kogler ise Başbakan Yardımcısı olacak.
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