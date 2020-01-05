Yeşiller kurultayından koalisyona ‘Evet’

YEŞİLLER Başkanı Werner Kogler kurultayda oylama öncesi yaptığı konuşmada, “Biz sorumluluk almak için seçildik” diye delegeleri koalisyona “Evet” demeye çağırdı. Yeni hükümet, salı günü parlamentoda yemin ederek göreve başlayacak. ÖVP Lideri Sebastian Kurz Başbakan, Yeşiller Başkanı Werner Kogler ise Başbakan Yardımcısı olacak.