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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
13.02.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Yeşiller, arılar için bir milyondan fazla imza topladı

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Yeşiller, arılar için bir milyondan fazla imza topladı

Arı ölümlerinin önüne geçmek için yasal düzenleme yapmayan Bavyera hükümetinden konuyu referanduma götürmesini isteyen ve çağrısı reddedilen Yeşiller Partisi’nin başlattığı imza kampanyası 1 milyonu geçti. Referandum için gerekli imza sayısının 950 bin olduğu eyaletin Başbakanı Söder, tarafları toplantıya davet etti.

ALMANYA’nın Bavyera Eyaletinde arı popülasyonlarının azalmasının önüne geçilmesi için hükümetten uzun zamandan beri yasal düzenlemeler yapması isteniyordu. Hükümet bu yönde bir çalışma başlatmayınca Yeşiller Partisi, yasal düzenlemeler için halkoyu önerdi. Bu talep de ret edildi. Bunun üzerine Yeşiller Partisi inisiyatifiyle imza kampanyası başlatıldı. Kampanya beklenenden de büyük ilgi gördü.

SON GÜN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Referandum için gerekli imza sayısının 950 bin olduğu eyalette Yeşiller’in başlattığı imza kampanyasının, bitime bir gün kala bir milyonu geçtiği tahmin ediliyor. Son gün olan bugün de imza atmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ne kadar imza toplandığı önümüzdeki hafta açıklanacak. Eğer sayı 950 bini aşarsa, eyalette daha az tarım ilacı kullanmak da dahil bir dizi önlemler için referandum yapılabilecek.
Bavyera Başbakanı Markus Söder de farklı kesimleri konuyla ilgili tartışmak üzere yuvarlak masa toplantısına davet etti. Önümüzdeki hafta yapılacak partiler üstü toplantıyla konuya çözüm aranacak. Çiftçiler tarımda daha az ilacın kullanılması taleplerine karşı çıkıyor.

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