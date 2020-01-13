Yeşiller Almanya’yı değiştirdi

BARIŞ ve kadın hareketlerinde yer alan, nükleer santrallere ve atomlu silahlara karşı, ama çevre korunmasından yana olan bu ‘yeşil nesil’, Almanya’yı değiştirmek için harekete geçti.

Aralarında Maocular, komünistler, sosyalistler de vardı.

Bu hareketler, 1970’li yılların sonlarına doğru Yeşil Liste, Yeşil Eylem gibi isimler altında Almanya’nın bazı eyaletlerinde seçimlere katıldılar.

Ancak yüzde 5 barajını aşamadılar.

İlk kez 1979 yılında Bremen’de eyalet seçimlerine katılan Yeşil Liste, toplam oyların yüzde 5.1’ini alarak barajı aştı.

Ancak kalıcı olabilmek için bütünleşmenin zamanının geldiğine inanan ‘yeşil nesil’ delegeleri, 12-13 Ocak 1980’de Karlsruhe’de bir araya gelerek adında parti sözcüğü olmayan ‘Yeşiller’i (Die Grünen) kurdular.

Ve Yeşiller, bir ‘Anti-Partiler Partisi’ olarak, halkın beklentilerini, sorunlarını parlamentoya taşımak için “Biz de varız” diyerek politika sahnelerine çıktılar.

Aynı yıl ekim ayında yapılan genel seçimlere katıldılar.

Ama toplam oyların sadece yüzde 1.5’ini alıp, yüzde 5 barajını aşamadılar.

1983 yılında yapılan erken genel seçimlerde ise oy oranını yüzde 5.6’ya yükseltmeyi başaran Yeşiller, Federal Meclis’e 27 milletvekili gönderdi.

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Başlangıçta köklü partiler Yeşiller’le iş birliğine yanaşmadı.

Ama zamanla durum değişti.

Daha önceleri “Yeşil faşolarla ortaklık yapmam” diyen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Hessen Eyalet Başbakanı Holger Börner, 1985 yılında Yeşiller’le Almanya genelinde ilk koalisyon hükümetini kurdu.

Joschka Fischer de Börner kabinesinde Çevre Bakanı olarak görev aldı.

Hem de spor ayakkabılı, jean pantolonlu, kareli gömlekli ve gri renkli spor ceketli kıyafetiyle.

Evet, bir zamanların ‘istenmeyen haşarı çocukları’, 1998 yılında SPD ile birlikte federal düzeyde ilk koalisyon hükümetini kurdular.

Hessen’de Yeşiller’li ilk Çevre Bakanı olan Joschka Fischer de, Almanya’nın Dışişleri Bakanı oldu.

İşte bugünlerde Yeşiller, Almanya’nın 16 eyaletinin 9’unda iktidara ortaktır.

Hatta Baden Württemberg’in Eyalet Başbakanı Yeşiller’dendir.

Yeşiller, bugünlerde Almanya’nın en güçlü partisi olma yarışı bile vermekte.

Evet zamanla Yeşiller de değişti.

Tişörtlü, el örme kazaklı, jean ve kadife pantolonlu kirli sakallı ve sakallı Yeşiller, zamanla kıravat takıp, takım elbise giymeye başladılar.

Çevre korunmasını programlarında hep büyük harflerle yazan Yeşiller’de Petra Kelly, Otto Schily (sonradan SPD’ye geçti ve Federal İçişleri Bakanı bile oldu), Hans Christian Ströbele, Rainer Trampet, Lukas Beckmann, Joschka Fischer, Jutta Ditfurth, Marianne Birthler, Renate Künast, Katrin Göring-Eckardt, Claudia Roth, Cem Özdemir, Annalena Baerbock, Robert Habeck gibi isimler Almanya’yı değiştirmek için yoğun çaba gösterdiler.

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İşte geçtiğimiz hafta cuma akşamı Berlin’de Yeşiller’in kuruluşunun 40’ıncı ve eski Doğu Almanya’daki Birlik 90 ile tek çatı altında birleşmelerinin de 30’uncu yılı kutlandı.

Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in de aralarında bulunduğu binin üzerinde davetli bu kutlamaya katıldı.

Sahnenin arkasında “Zaman değişiyor. Biz de değiştiriyoruz” yazılı yeşil renkli dev bir pano vardı.

Konuşmacılar arasında Cumhurbaşkanı Steinmeier de vardı.

Steinmeier, Yeşiller’e övgüler yağdırdı.

“Yeşiller ülkeyi değiştirdi, ülke Yeşiller’i değiştirdi. Siz bu ülkeyi çeşitlendirmek ve modernleştirmek için çok katkıda bulundunuz. Başlangıçta toplumun bir bölümü karşı çıktığı halde, siz Almanya’nın politikasını 40 yıl boyunca birlikte şekillendirdiniz ve yenilediniz” dedi.

Partilerüstü bir cumhurbaşkanının bir partinin kutlamasına katılıp, böyle bir konuşma yapmasının doğru olup olmadığı sorusuna da kendisi yanıt verdi.

“Endişe etmeyin... Cumhurbaşkanı partilerüstüdür ve öyle de kalacaktır. Ama ben tarafım. Hatta bu günlerde taraf, taraflı olmak mecburiyetindeyim: Demokrasi tarafıyım” dedi.

Yeşiller kurulduğunda ben Bochum Ruhr Üniversitesi’nde Komünikasyon Bilimleri, Politik Bilimler ve Genel Dil Bilimleri öğrencisiydim.

Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladıktan sonra Yeşiller’in ağır toplarından Joschka Fischer, Jürgen Trittin, Rezzo Schlauch, Otto Schily, Hans-Christian Ströbele, Katrin Göring-Eckardt, Renate Künast, Claudia Roth, Cem Özdemir, Winfried Kretschmann başta olmak üzere birçok Yeşiller’li politikacıyla söyleşiler yaptım.