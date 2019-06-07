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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
07.06.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Yeşil dalga hızla Almanya’yı sarıyor: Merkel artık en sevilen değil

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Yeşil dalga hızla Almanya’yı sarıyor: Merkel artık en sevilen değil

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana tarihinin en hızlı siyasi değişimine sahne olan Almanya’da büyük partiler keskin bir düşüşe geçerken Yeşiller hızla yükseliyor. Daha önce her seçim sonrası hükümete girebilmek için can atan Yeşiller, şimdi zafer sarhoşluğu içinde “Biz yedek lastik değiliz” açıklamalarıyla erken seçim çağrıları yapıyor. Merkel ise ilk defa en sevilen politikacı sıralamasında birinci değil.

ALMANYA’da siyaset hızla değişimden geçiyor. Her yapılan anket sonuçları, hükümet partileri CDU/CSU ile Sosyal Demokratları daha da ürkütüyor. SPD lideri Andrea Nahles’in istifasından sonra hükümetin ne kadar ayakta kalacağı şüpheli. Hükümetin büyük ortağı CDU’nun her ihtimale karşı cephe gerisinde hazır tuttuğu Friedrich Merz, “Bu hükümet yıl sonunu görmez” dedi. ARD’nin, “Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” anketi ise hükümet ortaklarını çok daha fazla korkuttu. Ankete göre SPD hızla düşmeye devam ediyor. SPD’nin şu anda yapılacak yeni bir seçimde alacağı oy oranı yüzde 12. Ancak SPD’deki bu düşüş, CDU’ya da sıçramış durumda. Ankete göre CDU yüzde 25 oyla Yeşiller’in ardından ikinci sıraya gerilemiş bulunuyor.

Yeşil dalga hızla Almanya’yı sarıyor: Merkel artık en sevilen değil

KARRENBAUER’İN YILDIZI HIZLA SÖNDÜ
Daha aralık ayında CDU liderliği için çekişmeli geçen yarışta, iki güçlü aday arasından sıyrılıp çıkan Kramp Karrenbauer’in de yıldızı hızla sönüyor. ZDF’in yaptığı son ankete göre Kramp Karrenbauer önceki aya kıyasla tam 12 puan kaybederek en sevilen politikacılar sıralamasında sekizinci sıraya düştü.

Yeşil dalga hızla Almanya’yı sarıyor: Merkel artık en sevilen değil

MERKEL BİRİNCİLİĞİ KAPTIRDI
Birinci sıradan hiç inmeyen Başbakan Merkel ise yerini Yeşiller’e kaptırdı. Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck şimdi Almanya’nın en popüler siyasetçisi.
Parlamento’nun en küçük partisi Yeşiller, parti olarak en alt sıradan en üst sıraya tırmandı. ARD anket sonuçlarına göre pazar günü Almanya’da seçim olsa Yeşiller yüzde 26 oyla sandıktan birinci parti çıkacak.
Daha önce her seçim sonrası hükümete girebilmek için can atan Yeşiller, şimdi “Biz yedek lastik değiliz” diyor. Yükseliş sarhoşluğu içindeki Yeşiller, büyük koalisyonun bozulması durumunda kurulabilecek herhangi yeni bir koalisyonda yer almak yerine erken seçim çağrıları yapıyor.

Yeşil dalga hızla Almanya’yı sarıyor: Merkel artık en sevilen değil

SPD, AfD’NİN DE GERİSİNDE
Anketlerde aşırı sağcı AfD’nin de gerisine düşen SPD, krizden çıkmanın yollarını arıyor. Danimarka’da sol bir ekonomi, ama sağ bir göç politikası izleyeceği kampanyasıyla sandıktan birinci parti çıkan Danimarka Sosyal Demokratları, Alman Sosyal Demokratlar’a örnek olabilir mi? SPD’nin geçici üçlü başkanından Malu Dreyer, bu soruya ‘hayır’ dedi. Dreyer, SPD için sığınma politikasının tabu olarak kalacağını, sığınma yasasından taviz vermeyeceklerini söyledi. SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de SPD olarak oy için insani bir mülteci politikasından vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

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