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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN
10.01.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Yeni yılda yürürlüğe girdi! 500 euroluk banknot artık basılmayacak

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Yeni yılda yürürlüğe girdi! 500 euroluk banknot artık basılmayacak

Avrupa Birliği’nin ortak para biriminin en büyük banknotu 500 euroluklar, terör örgütlerine ve kalpazanlara yönelik alınan önlemler çerçevesinde artık basılmayacak. Ama bu 500 eurolukların tedavülden hemen kalkacağı anlamına gelmiyor.

AVRUPA Merkez Bankası, 2016 yılında 500 euroluk banknotların terör örgütlerinin kolay para bulmasını sağladığını, kara para aklamalarına olanak sunduğunu ve 500 euroluk kağıt paraların küçük değerdekilere göre saklama ve taşınmasının daha kolay olduğunu göz önünde tutarak basmama kararı almıştı. Bu karar yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. 

Artık 500 euroluk kağıt paralar basılmayacak ve piyasaya sürülmeyecek. Ancak 500 euroluk banknotlar tedavülden hemen kalkmayacak.

DEĞERİNİ KORUYACAK
Almanya’da 26 Nisan 2019 tarihine kadar bankalar 500 euroluk banknotları kullanacak. Bu süreden sonra da müşterilerinden gelen 500 euroluk kağıt paraları almayı sürdürecek. Almanya’da birçok işyeri zaten uzun zamandır güvenlik gerekçesiyle 500 euroluk banknotları kabul etmiyor. Ancak bu AB ortak para birimi euronun en büyük banknotunun değersiz olduğu anlamına gelmiyor.
Piyasada kullanılmaya devam edilecek. Elinde 500 euro kağıt para olanlar bunu kullanabilecek. Dileyen ulusal bankalara yatırabilecek ve bankalar para değişimi yapabilecek

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