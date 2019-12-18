Yeni yasa yolda! Yetkileri artacak
Berlin’de, SPD-Sol Parti-Yeşiller’den oluşan üçlü koalisyon hükümeti, polisin yetkilerini artıran yasayı tartışıyordu. Yasa tasarısı, polise Uluslararası Mobil Abone Kimliği Teknolojisi (İMSİ-Catcher) aracılığıyla ağır suç işleme tehlikesi bulunan şüpheli kişilerin cep telefonlarını dinleme, mesajlarını takip ve yerlerini tespit etme yetkisi tanıyor.
MEVCUT yasaya göre buna savcı karar veriyordu. Savcının, cep telefonu dinleme izni vermesi için ise telefonu dinlenecek tehlikeli kişi hakkında soruşturma açılması şartı gerekiyordu. Yeni yasa tasarısında bu madde yumuşatılarak polisin tehlikeli gördüğü kişilerin cep telefonlarını dinleyebilmesi sağlandı. Ancak buna emniyet müdürü karar verecek ve dinleme izni için yargıç kararı gerekecek. Sol Parti, şimdiye kadar tehlikeli kişilerin cep telefonlarının dinlenmesine karşı çıkıyordu. Ancak iznin emniyet müdürü ve yargıç kararına bırakılması şartıyla kolisyon ortakları uzlaşma sağladı.
Yeni yasa tasarısı tehlikede olan kişilerin uyarılması ve bilgilendirilmesini de öngörüyor. Ancak polisin tehlikeli kişilerin cep telefonunu dinlemesi sırasında olayla ilgisi olmayan kişilerin telefon görüşmelerinin de dinlenebileceği tehlikesi var. Bu durumda polis, tehlikeli olmadığı halde cep telefonu dinlenen kişiyi bilgilendirecek. 17 maddelik yeni polis yasa tasarısı ocak ayı içinde koalisyon ortaklarının gruplarında ele alınacak.
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