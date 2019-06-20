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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: GETY IMAGES-REUTERS-DPA
20.06.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Yeni vatandaşlık yasası: Çok eşli vatandaş olamayacak, terör örgütü üyeleri atılacak, Alman kültürünü benimsemeyenlerin pasaportu elinden alınacak!

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Yeni vatandaşlık yasası: Çok eşli vatandaş olamayacak, terör örgütü üyeleri atılacak, Alman kültürünü benimsemeyenlerin pasaportu elinden alınacak!

Almanya hükümeti, terör örgütü üyesi olanları vatandaşlıktan atacak, çok eşli olanlara vatandaşlığın önünü kapatacak ve Alman yaşam kültürünü benimsemeyenlerin pasaportunu 10 yllığına elinden alacak olan yasa tasarını perşembe günü Meclis’e getiriyor. Yeşiller ve Yeni Alman Örgütleri Ağı, keyfi kararlarla vatandaşlık iptaline yol açacağı gerekçesiyle tasarıya karşı çıktı.

ALMANYA’da yeni vatandaşlık yasası, çok tartışılan öncü kültürü yasalaştırıyor mu? Büyük koalisyon hükümetinin haftaya perşembe günü meclise sunacağı vatandaşlık yasasındaki değişiklik, terörle mücadele, çok eşlilik ve kimlik hilelerine karşı reform amaçlıyor.
Taslağa göre çifte vatandaş olan terör örgütü üyeleri Alman vatandaşlığından çıkarılacak. Kendini Alman kimliğini benimsiyor gibi göstererek, Alman vatandaşı olanların 10 yıllığına Alman pasaportu geri alınacak. Çok eşli olanlar Alman vatandaşı olamayacak.

Yeni vatandaşlık yasası: Çok eşli vatandaş olamayacak, terör örgütü üyeleri atılacak, Alman kültürünü benimsemeyenlerin pasaportu elinden alınacak

ÖNCÜ KÜLTÜR YASALAŞIYOR
Ancak yasa taslağında yer alan “Alman yaşam ilişkilerini benimsemiş olma” şartı, eleştirmenler tarafından öncü kültürün yasalaştırılması olarak yorumlandı. Ayrıca bu maddenin yetkili memurların keyfi kararlarına yol açacağı, vatandaşlık iptali yolunu acık tutacağı belirtildi.
Yeşiller göç politikaları sözcüsü Filiz Polat, yasa taslağını “Öncü kültür ilkesini yasalaştırmak için yeni bir girişim” diye değerlendirdi.

Yeni vatandaşlık yasası: Çok eşli vatandaş olamayacak, terör örgütü üyeleri atılacak, Alman kültürünü benimsemeyenlerin pasaportu elinden alınacak

TERÖRİST VE SOSYAL ASALAK ALGISI YARITILACAK
Yasa tasarısına karşı Yeni Alman Örgütleri Ağı da bir çağrı girişimi başlattı. Çağrıya Cornelia Schmalz Jakobsen gibi hükümetin eski uyum sorumlusu, göç uzmanlarının da destek verdiği açıklandı. Yeni Alman Örgütleri sözcüsü Ferda Ataman, vatandaşlık yasasında yapılacak değişiklikle göçmenlere karşı toplumda terörist, hileyle kimlik alan, sosyal asalak algısı yaratılacağını eleştirdi.

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