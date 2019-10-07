Yeni tarih belli oldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriYeni tarih belli oldu!
GeriAvrupa Yeni tarih belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
07.10.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Yeni tarih belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni tarih belli oldu!

Yapımına 2006’da başlanan ve açılışı sürekli ertelenen Berlin Brandenburg Havaalanı için bu kez tarih verildi. Havaalanı Şefi Engelbert Lütke Daldrup, “Gelecek yıl ekim ayında havaalanını açıyoruz. Tam tarihi ise önümüzdeki ay denetleme kurulu toplantısında duyuracağız” dedi. İlk açılışı 2012’de planlanan havaalanı, 2020’de açılması durumunda 8 yıl sonra hizmete girmiş olacak.

FAZ gazetesine konuşan Lütke Daldrup, son yapılan testlerden sonra havaalanının yangına karşı da güvenli olduğunu söyledi. 260 ayrı yangın senaryosu düşünüldüğünü ifade eden Daldrup, “Hepsinden de başarılı olundu. Havaalanı yangına karşı korunaklı” dedi. Berlin’de gelecek yıl sonbahar tatili 2 Ekim’de başlayacak ve okullar iki hafta tatil olacak. Öğrenciler 19 Ekim’de yeniden okula başlayacak. Havaalanının açılışı için bu tarihlere de dikkat edilecek. Çünkü yaşanacak olası bir sorunun yolcu yoğunluğunun olmadığı bir döneme denk gelmesi isteniyor.
Berlin Brandeanburg Havaalanı hizmete girdiğinde, yıkılan Doğu Almanya döneminde yapılan Schönefeld Havaalanı kullanılmaya devam edilecek. Burası, Berlin Brandenburg Havaalanı’nın üçüncü terminal binası olarak yolcuların kullanımına sunulacak.

Yeni tarih belli oldu‘12 AY DAHA TEGEL’İN TADINA VARIN’
Tegel Havaalanı’yla ilgili de konuşan Lütke Daldrup, şunları söyledi: “Berlin Brandenburg Havaalanı’nın açılmasından sonra Tegel kullanım dışı kalacak. Kim ki güzel fakat dar olan Tegel Havaalanı’nı kullanmak istiyorsa, önümüzdeki 12 ay boyunca bunun tadına varsın. Tegel’in açık kalması hem hukuki hem de fiilen mümkün değil. Bugün Tegel’de görev yapan tüm personele yeni havaalanında ihtiyacım olacak. Yeni havaalanında 300 itfaiye çalışanına ihtiyaç duyulacak. Ekim ayının sonunda taşınma tamamen gerçekleştikten sonra burada resmi olarak uçuşlar yapılamayacak. Taşınma süresi 10 gün sürecek.”

‘20 BİN KİŞİ ZORLA ÇALIŞTIRILDI’
Berlin Brandenburg Havaalanı için toplam 6 milyar Euro harcandığını belirten Daldrup, bunun 800 milyon Eurosu’nun gürültüyü önlemek için kullandığını belirtti. Daldrup, BER’in tamamlanmasının yıllar aldığı, buna karşın Çin’in dünyanın en büyük havaalanını dört yılda tamamlamak üzere olduğu yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: “Çin’le karşılaştırılması doğru değil. Orada 20 bin kişi zorla çıkarıldı. Çin’de demokratik sistem yok.”

WOWEREIT DA İSTİFA ETMİŞTİ
Berlin’de 15 yıllık planlama sürecinin ardından inşaatına 2006’da başlanan Berlin Brandenburg Havalimanı’nın açılışının sürekli ertelenmesi, Almanya için ulusal travmaya dönüşmüştü. İki Almanya’nın birleşmesinden sonra uluslararası havacılık sektöründe söz sahibi olmak için planlanan havalimanının 2012’de açılması planlanmıştı. Ortaya çıkan bir dizi hatalar ve eksiklikler nedeniyle havaalanının açılışı sürekli ertelendi. Proje değiştirildi. Havaalanı yönetimi de eksiklikler ortaya çıktıkça ya istifa etti ya da görevden alındı. Berlin Eyaleti eski Başbakanı Klaus Wowereit da havaalanın gecikmesi üzerine görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Yeni tarih belli oldu!
Hasat Bayramı’nda Türk folklorü damga vurdu
Katedralde bayram namazı kılınmasını sağlayan Yusuf Topçu vefat etti
Hükümet iklim paketini yumuşattı