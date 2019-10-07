Yeni tarih belli oldu!

FAZ gazetesine konuşan Lütke Daldrup, son yapılan testlerden sonra havaalanının yangına karşı da güvenli olduğunu söyledi. 260 ayrı yangın senaryosu düşünüldüğünü ifade eden Daldrup, “Hepsinden de başarılı olundu. Havaalanı yangına karşı korunaklı” dedi. Berlin’de gelecek yıl sonbahar tatili 2 Ekim’de başlayacak ve okullar iki hafta tatil olacak. Öğrenciler 19 Ekim’de yeniden okula başlayacak. Havaalanının açılışı için bu tarihlere de dikkat edilecek. Çünkü yaşanacak olası bir sorunun yolcu yoğunluğunun olmadığı bir döneme denk gelmesi isteniyor.

Berlin Brandeanburg Havaalanı hizmete girdiğinde, yıkılan Doğu Almanya döneminde yapılan Schönefeld Havaalanı kullanılmaya devam edilecek. Burası, Berlin Brandenburg Havaalanı’nın üçüncü terminal binası olarak yolcuların kullanımına sunulacak.

‘12 AY DAHA TEGEL’İN TADINA VARIN’

Tegel Havaalanı’yla ilgili de konuşan Lütke Daldrup, şunları söyledi: “Berlin Brandenburg Havaalanı’nın açılmasından sonra Tegel kullanım dışı kalacak. Kim ki güzel fakat dar olan Tegel Havaalanı’nı kullanmak istiyorsa, önümüzdeki 12 ay boyunca bunun tadına varsın. Tegel’in açık kalması hem hukuki hem de fiilen mümkün değil. Bugün Tegel’de görev yapan tüm personele yeni havaalanında ihtiyacım olacak. Yeni havaalanında 300 itfaiye çalışanına ihtiyaç duyulacak. Ekim ayının sonunda taşınma tamamen gerçekleştikten sonra burada resmi olarak uçuşlar yapılamayacak. Taşınma süresi 10 gün sürecek.”

‘20 BİN KİŞİ ZORLA ÇALIŞTIRILDI’

Berlin Brandenburg Havaalanı için toplam 6 milyar Euro harcandığını belirten Daldrup, bunun 800 milyon Eurosu’nun gürültüyü önlemek için kullandığını belirtti. Daldrup, BER’in tamamlanmasının yıllar aldığı, buna karşın Çin’in dünyanın en büyük havaalanını dört yılda tamamlamak üzere olduğu yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: “Çin’le karşılaştırılması doğru değil. Orada 20 bin kişi zorla çıkarıldı. Çin’de demokratik sistem yok.”

WOWEREIT DA İSTİFA ETMİŞTİ

Berlin’de 15 yıllık planlama sürecinin ardından inşaatına 2006’da başlanan Berlin Brandenburg Havalimanı’nın açılışının sürekli ertelenmesi, Almanya için ulusal travmaya dönüşmüştü. İki Almanya’nın birleşmesinden sonra uluslararası havacılık sektöründe söz sahibi olmak için planlanan havalimanının 2012’de açılması planlanmıştı. Ortaya çıkan bir dizi hatalar ve eksiklikler nedeniyle havaalanının açılışı sürekli ertelendi. Proje değiştirildi. Havaalanı yönetimi de eksiklikler ortaya çıktıkça ya istifa etti ya da görevden alındı. Berlin Eyaleti eski Başbakanı Klaus Wowereit da havaalanın gecikmesi üzerine görevini bırakmak zorunda kalmıştı.