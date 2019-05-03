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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa-Facebook
03.05.2019 - 17:58, Son Güncelleme:

Yeni sosyal yardım yasası, Türkleri de olumsuz etkileyecek

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Yeni sosyal yardım yasası, Türkleri de olumsuz etkileyecek

Dini sembollerin kamuya açık yerde yasaklandığı Avusturya’nın başkenti Viyana’nın Belediye Başkanı Michael Ludwig, hükümetin uygulamalarının birlikte yaşamı geri plana attığına dikkati çekti ve “Dini sembollerin kamuda yasaklanması doğru değildi. Yeni sosyal yardım düzenlemesi de ülkedeki yabancıları olumsuz etkileyecek” dedi.

VİYANA Belediye Başkanı Michael Ludwig, Avusturya’daki Türk gazetecilerle bir araya geldi. Ülkede son aylarda aşırı sağcı partiler içindeki isimler tarafından gerçekleştirilen ırkçı ve yabancı karşıtı eylem ve söylemlerin, Başbakan Sebastian Kurz’un yetersiz kalması ve ciddi yaptırımlar uygulanmadığı için sıradanlaşmaya başladığına dikkati çekti. 

Ülkede hükümeti oluşturan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Özgürlük Partisinin (FPÖ) yabancı karşıtı politikalar hayata geçirdiklerini kaydeden Ludwig, Avusturya’da uzun yıllardır gelenek haline gelmiş “birlikte yaşam vurgusunun” geri plana atıldığını söyledi. Ludwig, ülkede okul ve devlet kurumları gibi kamusal alanlarda dini özgürlüklerin kısıtlandığı yasaya da dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Din ve inanç özgürlüğü anayasa ile düzenlenmiş yüksek değerlerdir. Dini sembollerin kamuya açık yerlerde yasaklanmamalıydı. Hangi dinden olursa olsun herkesin kamusal alanda da dini özgürlüğü bulunmalıdır.”

Yeni sosyal yardım yasası, Türkleri de olumsuz etkileyecek

İMAM, RAHİP VE HAMAM AYNI FOTOĞRAFTA
Viyana’da yaklaşık 10 dini cemaatin birlikte faaliyet yürütebileceği bir merkezin hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığı bilgisini paylaşan Ludwig, “Dünyanın faklı yerlerinde dini farklılıklar çatışma ya da savaş nedeni olarak gösterilse de biz bu proje ile Viyana’da durumun çok daha farklı olduğunu göstermek istiyoruz. Bunun ırkçı akımlara karşı başvurulacak en doğru savunma yöntemi olduğunu düşünüyorum. Haham, rahip ve imamın aynı fotoğrafta yer almasının topluma ‘Biz birlik içindeyiz’ mesajı verilmesi için çok önemli bir gösterge olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

YENİ SOSYAL YARDIM DÜZENLEMESİ
Hükümetin yürürlüğe sokmak istediği yeni sosyal yardım düzenlemesiyle başta yabancılar olmak üzere çok sayıda vatandaşın olumsuz etkileneceğinin de altını çizen Ludwig, ana muhalefetteki SPÖ’nün yasayı Anayasa Mahkemesine taşıyacağını, yasanın yürürlüğe girmemesi için yasal her yola başvuracaklarını anlattı.
Pazartesi başlayacak ramazan ayının Müslümanlar için önemine de değinen Ludwig, her sene olduğu gibi bu yıl da iftar programları düzenleyeceklerini söyledi.

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