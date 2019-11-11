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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraf: dpa
11.11.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Yeni duvarları yıkalım

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Yeni duvarları yıkalım

Dönemin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Ronald Reagan, 1987 yılı haziran ayında Batı Almanya olarak bilinen Almanya Federal Cumhuriyeti’ne resmî bir ziyarette bulundu. Tabii o zamanki başkent Bonn’dan bölünmüş Berlin’e de geçti.

Yeni duvarları yıkalım12 Haziran 1987’de tarihi Brandenburg Kapısı önünde tarihi bir konuşma yaptı.
Bir zamanlar bölünmüşlüğün sembolü olan ve dibinden ‘Berlin Duvarı’nın geçtiği Brandenburg Kapısı önündeki konuşmasında Reagan, dönemin Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov’a, “Mister Gorbaçov, open this gate! Mister Gorbaçov, tear down this wall!” (Bay Grobaçov, bu kapıyı açın! Bay Gorbaçov, Bu duvarı yıkın!) çağrısında bulundu.
Brandenburg Kapısı’na açılan kentin Batı yakasındaki 17. Juni Caddesi’ni dolduran 40 bine yakın izleyici ABD Başkanı Reagan’ı bu çağrısından dolayı alkış yağmuruna tuttu.
Reagan’ın bu sözleri tarihe geçti.
Tabii Berlin Duvarı bu çağrının ertesi günü yıkılmadı.
Ama Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov’un ‘Glasnost’ (saydamlık) ve ‘Perestroyka’ (yeniden yapılanma) politikası sayesinde Doğu Almanya halkının sokaklara dökülmesi üzerine, tam 2.5 yıl sonra 9 Kasım 1989 tarihinde Berlin Duvarı çöktü.
Sovyet lideri Mihail Gorbaçov’un eski Doğu Almanya olarak bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde (DDR) konuşlandırılmış 350 bine yakın Sovyet askerlerine “Kışlalarınızı terk etmeyin!” emri vermesi sayesinde çöktü Berlin Duvarı.

*

İşte bundan tam 30 yıl önce, 9 Kasım akşamı geç saatlerden itibaren kentin çeşitli kesimlerinde kapılar açıldı.
Sınırların açıldığını duyan Doğulular da, Batılılar da geçiş noktalarına koştu.
Geçiş noktalarındaki uzun kuyrukları beklemek istemeyen binlerce insan duvarlara tırmanıp Batı Berlin’e akın etti.
Sınır kapılarında tam sevinç, duygu dolu anlar yaşandı.
Sevinç gözyaşı döken insanlar vardı.
Meydanlarda dans edenler de.
Tarihi Brandenburg Kapısı önünde, bir tarafında Doğu Berlinlilerin, diğer tarafında Batı Berlinlilerin yaşadıkları Bernauer Caddesi üzerinde insanlar birbirlerini kucaklayıp sevinçlerini paylaştılar.
Özgürlüğe kavuşmanın sevincini de.
‘Kansız devrimi’ hep birlikte kutladılar.
İşte geçen cumartesi akşamı ‘Duvarsız Berlin’in 30. yıldönümü kutlamaları vardı tarihi Brandenburg Kapısı önünde.
Ülkenin hem doğusundan hem batısından Berlin’e akın eden on binlerce insan 17. Juni Caddesi’ni doldurup, 30’uncu yılı coşkuyla hep birlikte kutladılar.

*

Bölünmüşlüğün sembolü olduğu gibi birleşmenin, bütünleşmenin de sembolü olan Brandenburg Kapısı önünde özgürlüğü, ‘Kansız devrimi’ birlikte kutlamanın sevincini yaşadılar.
Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Devlet Başkanlarını konuk eden Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, iki Almanya’nın birleşmesinde sonsuz katkıları olan bu ülkelerin liderlerine teşekkür etti.
Tabii ABD’ye ve Sovyetler Birliği’nin o dönemdeki lideri Mihail Gorbaçov’a da.
Davetli olduğu halde, sağlık sorunu yaşadığı için Gorbaçov Berlin’deki kutlamalara katılamadı.
Frank-Walter Steinmeier, iki Almanya arasındaki duvarlar yıkılalı 30 yıl olduğu halde, ‘görünmeyen’ yeni duvarlar oluştuğuna dikkat çekti.
Bunların hayal kırıklığı duvarı, kin duvarı, öfke duvarı, suskunluk duvarı, yabancılaşma duvarı olduğunu söyledi.
Alman Cumhurbaşkanı “Bu yeni duvarları biz kendimiz oluşturduk. Bu yeni duvarları ancak biz kendimiz yıkabiliriz” dedi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Gelin bu yeni duvarları yıkalım!” çağrısında bulundu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de öyle.
Merkel, insanları dışlayan, özgürlüğü sınırlayan duvarların, ne kadar yüksek, ne kadar geniş olursa olsun, yıkılmayacak duvarlar olmadığının altını çizdi.
Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de, kin duvarları örülmesine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

*

İnsanların duvarlardan neler çektiğini Alman halkı çok iyi bilir.
İşte bu yüzden, ülkede yaşayan herkes -yerlisi, göçmeni, göçmen kökenlisi, yabancısı- hepimiz el ele verip, özellikle de kafalarda ‘yeni duvarlar’ oluşmasına izin vermemeliyiz.

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