Yeni dünyanın öncü gücü 'Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller’den ilk toplantı
İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyete geçen Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller (BTCP) adlı oluşum, üyeler arasında iş bağlantısı oluşturmak amacıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.
KKTC Londra Temsilci Büyükelçi Zehra Başaran’ın önderliğinde geçen mart ayında kurulan Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller üyeleri Merkez Londra’daki Kibele Restoran’da bir araya geldiler.
Geceye onur konuğu Temsilci Zehra Başaran ile Yönetim Kurulu üyeleri Fatma Hüseyin Yazıcı, Eda Ayyıldız, Hilmi Osman ve Ceyhun Sesigüzel ve sayıları 40’a yakın genç profesyonel katıldı.
ÖNDERLİK YAPMAKTAN MEMMUN
Gecede kısa konuşma yapan Başaran, Kıbrıs Türkünün yurt dışında güçlü bir diasporaya sahip olması ve yaşamın her alanında birlik ve dayanışma ile çalışması gerektiğini söyledi. İki yıllık temsilcilik süresince bu tür projelere önderlik yapmaktan çok memnun olduğunu belirten Başaran, özellikle BTCP gibi STK’lerin günümüzde geldikleri ülkelerin yanı sıra içinde yaşadıkları ülkede de yeni bir dünya yaratılmasında öncü güç olduklarını sözlerine ekledi.
Eda Ayyıldız, BTCP’nin genç ve dinamik üyelerinin birikim ve deneyimlerini paylaşarak sinerji yaratmayı amaçladıklarını vurgulayarak, “Toplum ve iş dünyasını bir araya getirmek, eşgüdümlü çalışarak projeler geliştirmek gibi amaçlarımız var” dedi.
YILDA 4 KEZ BİR ARAYA GELECEKLER
Ceyhun Sesigüzel de, BTCP’nin vizyon sahibi pek çok yetenekli üyeye sahip olduğunu vurgulayarak, “Yılda 4 kez bir araya gelerek ‘neler yapabiliriz’ diye beyin fırtınası yapacağız. Birbirimizle sürekli iletişim içinde olarak yeni iş fırsatları ve teknolojik gelişmeleri değerlendireceğiz” diye konuştu.
Konuşmalar ardından BTCP yönetim kurulu ayrıca BTCP’nin oluşumuna önderlik eden Başaran’a, çiçek ve plaket vererek teşekkür etti.
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