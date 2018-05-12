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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
12.05.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Yeni dünyanın öncü gücü 'Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller’den ilk toplantı

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Yeni dünyanın öncü gücü 'Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller’den ilk toplantı

İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyete geçen Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller (BTCP) adlı oluşum, üyeler arasında iş bağlantısı oluşturmak amacıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

KKTC Londra Temsilci Büyükelçi Zehra Başaran’ın önderliğinde geçen mart ayında kurulan Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller üyeleri Merkez Londra’daki Kibele Restoran’da bir araya geldiler.
Geceye onur konuğu Temsilci Zehra Başaran ile Yönetim Kurulu üyeleri Fatma Hüseyin Yazıcı, Eda Ayyıldız, Hilmi Osman ve Ceyhun Sesigüzel ve sayıları 40’a yakın genç profesyonel katıldı.

Yeni dünyanın öncü gücü Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller’den ilk toplantı

ÖNDERLİK YAPMAKTAN MEMMUN
Gecede kısa konuşma yapan Başaran, Kıbrıs Türkünün yurt dışında güçlü bir diasporaya sahip olması ve yaşamın her alanında birlik ve dayanışma ile çalışması gerektiğini söyledi. İki yıllık temsilcilik süresince bu tür projelere önderlik yapmaktan çok memnun olduğunu belirten Başaran, özellikle BTCP gibi STK’lerin günümüzde geldikleri ülkelerin yanı sıra içinde yaşadıkları ülkede de yeni bir dünya yaratılmasında öncü güç olduklarını sözlerine ekledi.
Eda Ayyıldız, BTCP’nin genç ve dinamik üyelerinin birikim ve deneyimlerini paylaşarak sinerji yaratmayı amaçladıklarını vurgulayarak, “Toplum ve iş dünyasını bir araya getirmek, eşgüdümlü çalışarak projeler geliştirmek gibi amaçlarımız var” dedi.

Yeni dünyanın öncü gücü Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller’den ilk toplantı

YILDA 4 KEZ BİR ARAYA GELECEKLER
Ceyhun Sesigüzel de, BTCP’nin vizyon sahibi pek çok yetenekli üyeye sahip olduğunu vurgulayarak, “Yılda 4 kez bir araya gelerek ‘neler yapabiliriz’ diye beyin fırtınası yapacağız. Birbirimizle sürekli iletişim içinde olarak yeni iş fırsatları ve teknolojik gelişmeleri değerlendireceğiz” diye konuştu.
Konuşmalar ardından BTCP yönetim kurulu ayrıca BTCP’nin oluşumuna önderlik eden Başaran’a, çiçek ve plaket vererek teşekkür etti.

Yeni dünyanın öncü gücü Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller’den ilk toplantı

Yeni dünyanın öncü gücü Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller’den ilk toplantı

Yeni dünyanın öncü gücü Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller’den ilk toplantı

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