Yeni doğan bebeği takside unutup eve gittiler
Almanya’da bir çift, yeni doğan bebeklerini takside unuttu. Büyük şok yaşayan çift, bebeklerine saatler sonra yeniden kavuştu.
HAMBURG’da ismi açıklanmayan bir çift, doğum sonrası eve gitmek için hastaneden dünyaya gelen bebekleriyle birlikte çıkıp taksiye bindi. Oturdukları sokağa geldiklerinde taksiden inen çift, evin yolunu tuttu. Eve vardıklarında ise bebeği takside unuttuklarını fark ettiler. Hemen polise başvuran çift o saatten sonra alacakları iyi haberi beklemeye başladı. Takside ise durum farklıydı. Bebek derin uykuda olduğu için şoför fark etmemişti. Taksici müşterilerini indirdikten sonra dinlenmek için mola verdi, bir süre sonra yeniden işe başladı. Bebeğin araçta olduğunu ise bir başka müşteri fark etti.
Bunun üzerine hemen karakola giden taksici, bebeği polislere teslim etti. Polis de unutkan anne ve babaya haber verdi. Yeni doğan bebek maceralı bir yolculuktan sonra anne ve babasına kavuşmuş oldu. Hamburg’da yaşanan olayla ilgili açıklama yapan polis, bebeğin sağlığının iyi olduğunu belirtti.
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