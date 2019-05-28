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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
28.05.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Yeni 100 ve 200 Euro’lar piyasaya çıktı

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Yeni 100 ve 200 Euro’lar piyasaya çıktı

Önceki serilere göre daha küçük ve yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200’lük yeni banknotlar Avrupa’da dolaşıma girdi. ‘Hisset, bak ve eğ’ yöntemiyle de test edilebilen yeni banknotlarla Euro’nun Avrupa serisi de tamamlandı.

AVRUPA Birliği’nin ortak para birimi Euro’nun tüm banknotlarının yenilenme süreci tamamlandı. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 Euro’luk banknotlar yenilenmiş ve piyasaya sürülmüştü. 100 ve 200 Euro’luk yeni banknotların piyasa girmesiyle Euro’nun Avrupa serisi de tamamlandı.
Yeni 100 ve 200 Euro’luk kağıt paraların sahtesinin yapılmaması için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını açıklayan Avrupa Merkez Bankası, 2.3 milyar Euro değerinde 100, 700 milyon Euro değerinde de 200 Euro’luk banknotların piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Eski banknotlar da dolaşımda kalacak ve zamanla piyasadan çekilecek.

Yeni 100 ve 200 Euro’lar piyasaya çıktı

DAHA KÜÇÜK, DAHA GÜVENLİ
Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni banknotların boyutu daha küçük. Diğerleri gibi 'hisset, bak ve eğ' yöntemiyle de test edilebiliyor. Yeni 100 ve 200 Euro'luk banknotlarda portre penceresi teknolojisi kullanıldı. Banknot ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan Europe'un portresi banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Işığa tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük Euro sembolleri ortaya çıkıyor.

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