Yeneroğlu: HDP ve CHP milletvekilleri program yapabiliyorsa Almanya'nın tutumu AK Parti'yedir!
AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, PKK terör örgütünün Almanya’daki örgütlenmesi ile organize edilen birçok etkinliğe HDP milletvekillerinin katılabildiğini, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin desteğiyle CHP milletvekillerinin de Almanya'da program yapabildiğini belirterek "Dolayısıyla Almanya’nın ortaya koyduğu tutum maalesef AK Parti’ye yönelik olan bir tavır olarak kendisini göstermektedir" dedi.
ALMANYA’nın Köln kentinde kurulan AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin yurtdışı çalışmaları hakkında bilgiler veren Mustafa Yeneroğlu, yurt dışındaki 60 ülkede, 123 sandık bölgesinde, yaklaşık üç milyon yurtdışı seçmene ulaşarak, 7 Haziran itibarıyla hem gümrükte hem konsolosluk bölgelerinde kurulacak sandıklarda oy kullanmaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.
SALON BULUŞMASI OLMAYACAK, ÇARŞI-PAZAR GEZİLECEK
İçinde bulundukları ülkelerde bin bir türlü engellemeyle karşı karşıya kaldıklarını ve söz konusu engelleri aşma noktasında alternatif programlar düzenleyerek çaba harcadıklarını belirten Yeneroğlu, “Biz her bir vatandaşımıza mutlaka ulaşacağız. Bu engellemeler insanımızı daha bir motive etmekte ve daha bir bilinçlendirmektedir. Avrupalı ülkelerin Türkiye’nin iç işlerine bu kadar nüfuz etmeye çalıştığı ve bulunduğumuz ülkelerde terör örgütlerinin cirit attığı bir ortamda vatandaşımız mutlaka tutumunu net bir şekilde sandığa yansıtacaktır” diye konuştu. Sosyal medyayı iyi kullanacaklarını da anlatan Yeneroğlu, kampanya çerçevesinde büyük salon buluşmaları planlamadıklarını ancak bunun dışında vatandaşa ulaşma konusunda herhangi bir engel de tanımayacaklarını söyledi. Vatandaşlara birebir ulaşmak için çaba gösterdiklerinin de altını çizen Yeneroğlu, “Ev sohbetleri, çarşıda, pazarda, derneklerde vatandaşa ulaşarak elimizden geleni ortaya koyacağız. Yurt dışında bin 500 seçmenin olduğu yerde mutlaka bir şubemiz var, en az 300 kişinin olduğu yerde de bir temsilcimiz olacak. Ulaşmadığımız yer kalmayacak” ifadesini kullandı.
HER KÖŞE BAŞINDA PKK PROPAGANDASI
Herkesin diğer ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyduğunu, ancak bazı Alman siyasilerin Türkiye’nin iç işlerine karıştığını belirten Yeneroğlu, “Almanya belirttiği gibi Türkiye’nin iç meselelerinin Almanya’da söz konusu edilmemesini istiyorsa o zaman ilk önce Türkiye’deki milletvekillerinden çok daha fazla biçimde Türkiye’nin iç gündemine nüfuz etmeye çalışan Almanya’daki siyasilere karşı da çok net bir tutum içinde olması lazım. Bunun dışında her şehirde, her köşe başında PKK terör örgütünün propaganda çalışmalarını engellemesi lazım. Ama bunların hiç birini yapmıyor” dedi.
DİĞER PARTİLERİ DE ENGELLEYECEKLER Mİ GÖRECEĞİZ
Almanya’nın partisine yönelik tutumuna da dikkati çeken Yeneroğlu, şunları söyledi: "Önümüzdeki günlerde PKK terör örgütünün Almanya’daki örgütlenmesi ile organize edilen birçok etkinliğe burada HDP milletvekilleri katılabiliyor. Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin destek verdiği biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri de burada program yapabiliyorlar. Dolayısıyla Almanya’nın ortaya koyduğu tutum kesinlikle maalesef mevcut görüntüsü itibarıyla sadece AK Parti’ye yönelik bir tavır olarak kendisini göstermekte. Eğer aksi geçerliyse yani Almanya bu tutumunu tüm partilere yönelik uyguladığını iddia ediyorsa son günlerde planı programı belli olan, terör örgütünün yayın organlarında afişe edilen buradaki milletvekili programlarını engelleyip engellemediğini göreceğiz.”
ALMANYA EŞİT MESAFEDE OLMALI
Almanya’nın bu tutumunu değiştirip mutlaka tüm partilere eşit mesafede olduğunu ortaya koyması ve Türkiye’nin iç işlerine müdahale eden tavırlar içerisinde bulunmaması gerektiğini dile getiren Yeneroğlu, “Aksi taktirde Almanya’nın taraf tuttuğunu ve vatandaşımızın da bunu bilip sandıkta bu doğrultuda tutumunu ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz. Zannedersem vatandaşımız da bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecektir” diye konuştu
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