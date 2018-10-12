YEE’den ‘Türkiye’de Stefan Zweig Konferansı’
Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Avusturyalı ünlü yazar Stefan Zweig’ın Türkçeye kazandırılan eserlerinin yanı sıra yaşamını ele alan bir konferans düzenlendi.
ENSTİTÜNÜN konferans salonunda çok sayıda davetlinin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, Stefan Zweig’ın hemen her eserinin Türkçeye tercüme edilmesinin Türk okurlarının ona verdiği değerin en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Edebiyatçının iki kültür arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Yorulmaz, “Avusturya ve Türk edebiyatının karşılıklı etkileşimi birbirimizi daha yakından tanımamız için büyük bir imkandır” dedi.
Gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve çevirmen Ahmet Arpad da konferansta, Stefan Zweig’ın eserleri ve Türkiye’de kitaplarına gösterilen ilginin nedenlerine ilişkin bilgiler paylaştı.
‘İLK ÇEVİRİYİ BABAM YAPTI’
Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Almanya Dışişleri Bakanlığı, Goethe Enstitüsü gibi kurumlar tarafından yaptığı çevirilerden dolayı birçok ödüle layık görülen Arpad, Stefan Zweig gibi Almancayı ustalıkla kullanan bir yazarın Türk okurlarına yetkin bir Türkçe ile sunulmasının önemine dikkati çekti.
İlk Zweig tercümesini babasının yaptığını belirten Arpad, kendisinin de 17 kitabını tercüme ettiğini söyledi.
STEFAN ZWEIG: Roman, öykü, tiyatro, deneme, şiir, seyahat, anı türlerinde 20’den fazla eseri bulunan Avusturyalı yazar Stefan Zweig, 1881’de Viyana’da dünyaya geldi. 1920’li ve 1930’lu yıllarda Alman dilinin en çok okunan yazarları arasında olan Zweig’in kitapları, 50’yi aşkın dile çevrildi. Nazi Almanya’sından kaçan Zweig, 1942 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde eşiyle intihar etti.
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