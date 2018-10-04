Bundesliga'da hafta derbiyle başlıyor
Bundesliga’da yedinci hafta ‘Kuzey Derbisi’yle başlıyor. Werder Bremen ile Wolfsburg açılışını yapacağı yedinci haftada cumartesi günü beş, pazar günü ise üç maç daha oynanacak.
Cuma akşamı saat 20.30’da başlayacak yedinci haftanın açılış karşılaşmasında Werder Bremen, sahasında Wolfsburg’u konuk edecek. Yeşil beyazlı iki takımın mücadelesi Nuri Şahin ile Yunus Mallı’yı da karşı karşıya getirecek. İki futbolcunun da ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.
KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR
Cumartesi günü ise saat 15.30’da Dortmund, Augsburg’u ağırlayacak. Dortmund üç puanı alıp liderliğini sürdürme hesapları yapıyor. İkinci sırada bulunan Bayern Münih ise 18.30’da Gladbach’ı konuk ediyor. İkisi lig, biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere oynadığı son üç karşılaşmada da galip gelemeyen B. Münih, kötü gidişe bu maçta dur demek istiyor.
AVRUPA LİGİ NEDENİYLE
Avrupa Ligi maçları nedeniyle bu hafta pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Almanya’yı Avrupa Ligi’nde temsil eden RB Leipzig, Frankfurt ve Leverkusen yedinci hafta maçlarını pazar günü oynuyor. Leverkusen Freiburg deplasmanında sahaya çıkacak. Frankfurt ise Hoffenheim’a konuk oluyor. RB Leipzig’in rakibi ise Nürnberg. Freiburg ile Leverkusen maçı 13.30’da, Hoffenhim ile Frankfurt maçı 15.30’da ve RB Leipzig ile Nürnberg karşılaşması da 18.00’de başlayacak.
Haftanın maç programı şöyle:
CUMA
W. Bremen - Wolfsburg (20.30)
CUMARTESİ
Dortmund - Augsburg (15.30)
Hannover - Stuttgart (15.30)
Mainz - Hertha Berlin (15.30)
Düsseldorf - Schalke (15.30)
B. Münih - Gladbach (18.30)
PAZAR
Freiburg - Leverkusen (13.30)
Hoffenheim - Frankfurt (15.30)
RB Leipzig - Nürnberg (18.00)
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