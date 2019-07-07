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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
07.07.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Yedi boksör de ringden zaferle indi

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Yedi boksör de ringden zaferle indi

Türk kulübün büyük başarısı; Bir gecede iki altın kemeri birden kulüp bünyesine ekledi.

Türk boks kulübü EC BOXİNG’in iki boksörü aynı gece dünya şampiyonu olurken, Almanya’da yer yerinden oynadı. Tüm dünyada naklen gösterilen birbirinden çekişmeli maçlar, boks dünyasını televizyonların başına kilitledi. Alman medyasının manşetlerini süsleyen şampiyonlukların arkasındaki mimarlar ise; Promotör Erol Ceylan ve Antrenör Bülent Başer. Dünya çapındaki bu başarılar Türk kulübene tekliflerin yağmasını sağladı. EC BOXİNG, dünyanın sayılı kulüpleri arasına girmeyi başarırken, aynı gece ringe çıkardığı yedi boksör de ringden zaferle indi.

Yedi boksör de ringden zaferle indi
Erol Ceylan; ‘Kulübümüzün dünya piyasasındaki değeri arttı’
Merkezi Almanya’nın Hamburg kentinde yer alan EC BOXİNG’in Hamburg kentinde düzenlediği dev boks galasında müthiş maçlara imza atıldı. Aynı gecede iki dünya şampiyonluğunun ortaya konduğu ender durumlardan birisi yaşanırken, Türk kulübü EC BOXİNG iki kemeri de kazanmayı başarırken dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, çok zorlu maçları kazandıklarını vurgulayarak, ‘Kulübümüz boksörü Alman, Sebastian Formella’yı Afrikalı dünya şampiyonu Tulani Mbenge’ya karşı çıkarırken endişelenmedik değil ancak büyük bir risk göze aldık ve kazandık. Önemli olan zoru başarmaktır ve onu da başardık. Şu an tüm boks dünyası bize kilitlendi. Boksörümüz ve kulübümüzün dünyadaki değeri arttı. Dünyanın sayılı kulüplerinden birisi olduk. Bundan sonra dünyanın en büyük müsabakalarında bir Türk kulübü de yer alacak’ dedi.
Yedi boksör de ringden zaferle indi
Bülent Başer; ‘Sporcum dünyanın en iyisi’
EC BOXİNG baş antrenörü Bülent Başer, boksörü Rus Igor Michalkin’in daha önce de üç kez dünya, iki kez Avrupa ve çok defalar da farklı dallarda şampiyonluklar kazandığını vurgulayarak, ‘Güçlü rakibimiz Timur Nikarkheov’da iki dünya şampiyonluğu yaşamış bir isimdi. Kıran kırana bir müsabaka geçti ancak ben boksörümü çok iyi hazırlaşmıştım. Rakibi daha önceden analiz ederek onun stiline karşı taktikler vermiştim. Zorlu bir mücadele oldu ancak sonunda altın kemeri beline takan taraf biz olduk. Ayrıca aynı gece benim çalıştırdığım boksörlerden Erik Pfeiffer, Nikola Milacic ve Michael Wallisch’de muhteşem zaferlere imza attılar. Bu boksörler de gelecekte adlarını dünyanın zirvesine yazdırmak için mücadele veren yetenekli gençlerdir’’ şeklinde konuştu.
Yedi boksör de ringden zaferle indi

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, 26.10.2019 tarihinde İstanbul’da dev bir boks galası düzenleyeceklerini vurgulayarak, ‘O gece tüm bu dünya şampiyonlarını İstanbul’a getireceğiz. Ülkemizde düzenleyeceğimiz dev gala ile tüm dünyada izlenmesini ve tanınmasını sağlayacağız. Amerika’dan eski dünya şampiyonu Klitschko’ların katmeni Stitch Jacom Duran’ın yanı sıra Mike Tyson, gibi devlerin maçlarında spikerlik yapmış olan Jimmy Lennon Jr.’u da getirerek sporcularımıza moral verdik. Dünya çapındaki bu isimleri ülkemize de getireceğiz’ dedi.

Yedi boksör de ringden zaferle indi

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