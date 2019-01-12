Yazın bir kenara! Avrupa Birliği, Türkiye'yi davul zurna ile davet edecek
Yeni Dünya Düzeninde Türkiye panelinde konuşan Stratejist Ertan Özyiğit, "Yazın bir kenara, Avrupa Birliği'nin bizi davul zurna ile davet edeceği, çağıracağı günler geliyor' dedi.
BURSA'da düzenlenen 'Yeni Dünya Düzeninde Türkiye' konulu halka açık bir panelde Türkiyenin maruz kaldığı saldırılara karşı takındığı tavırlar, iç ve dış politika, ekonomik durum ve teknolojik gelişmeler konuşuldu. Geçmiş cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın Türkiye için doğru adam olduğunu fakat kendi zamanında gerekli alt yapıyı bulamadığına dikkati çeken Kanal 24 Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru zamanı yakaladığını söyledi. Türkiyenin dış politika ve savunma sanayisinde verdiği cevapların muhteşem olduğunu, Suriye'deki terör koridorunun sergilenen kararlı duruş sayesinde parçalandığını, Batı devletleri tarafından hazırlanan stratejilerin bir bir çöpe gittiğini kaydeden Çiçek, 'O yüzden sık sık saldırıya uğruyoruz. Erdoğan risk alarak, sıkıntılı durumlara rağmen pes etmeyerek sonuç aldı, almaya devam ediyor. Bağımsızlık sadece kuru söylemlerle olmuyor. Ekonomik olarak da iç ve dış politika olarak da operasyonel güç anlamında da bağımsız olmalıyız. Şu anda da bu gerçekleşiyor" dedi.
ORTA DOĞU'DAKİ SORUNLAR HİÇ BİTMEYECEK
Stratejist Ertan Özyiğit ise son yıllarda sergilenen politika ve yapılan operasyonlar nedeniyle ülkenin özgüveninin ortaya çıktığını belirterek "Yazın bir kenara, Avrupa Birliğinin bizi davul zurna ile davet edeceği, çağıracağı günler geliyor. Hazırlık yapın buna" diye konuştu. Özyiğit, Rothschild ailesiyle verilen mücadele sebebiyle Amerikanın çok yakında 1929'dakine benzer bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalacağını da savundu.
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç de Orta Doğu coğrafyasındaki problemin jeopolitik değil teopolitik olduğunu kaydederek, yaşanan sıkıntıların hiçbir zaman sona ermeyeceğini söyledi.
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