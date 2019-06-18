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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN / FOTOĞRAF: INSTAGRAM
18.06.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

‘Yazarken öğreniyor, öğrenmek için yazıyorum’

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‘Yazarken öğreniyor, öğrenmek için yazıyorum’

İstanbul ve Berlin’deki Bergama Müzesi arasında geçen bir polisiye roman üzerinde çalışan Türkiye’nin bestseller polisiye roman yazarı Ahmet Ümit, ‘Niçin tarihsel polisiye romanlar yazıyorsunuz’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Bergama Müzesi’ndeki Zeus Sunağı sanatsal bir dünya harikası. Türkiye olağanüstü mükemmel bir tarihe sahip. Hititler, Antik Yunan, Roma, Selçuklu ve Osmanlı tarihi mirasına sahip. Bu topraklar bir kavimler bahçesi. Göbeklitepe 12 bin yıllık bir tarih. Romanlarımda bu malzemeleri kullanıyorum. Bunu yapmak için de okuyorum. Aslında yazarken öğreniyorum ve öğrenmek için yazıyorum.”

BAŞKENT Berlin ve İstanbul’un kardeş kent olmasının 30’uncu yılı vesilesiyle Berlin Belediye Sarayı’nda düzenlenen okuma akşamında ‘İstanbul Hatırası’ adlı romanından okuma yapan Ahmet Ümit, İstanbul’u, yanıp küllerinden kendini yeniden yaratan Anka kuşuna benzetti. Merhaba Kültür Girişimi tarafından düzenlenen gecede Berlin eyalet hükümeti sivil girişimlerden sorumlu müsteşar Sawsan Chebli ve Yeşillerli eski Federal Meclis milletvekili Özcan Mutlu, Türkiye Almanya arasında köklü insani bağların ve ilişkilerin önemini vurguladı.

‘Yazarken öğreniyor, öğrenmek için yazıyorum’

‘KİMSEYİ ÖLDÜRMEDEN RAHATLAMAK’
Yazar Ahmet Ümit, ‘Romanlarınızda nasıl bir dil kullanıyorsunuz’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben konuşur gibi yazıyorum. Çok sıkılan bir adamım. O nedenle yazarken heyecanlanmam gerekiyor. Böylece okuyucuyu da heyecanlandırıyorum. Yazar olmanın en güzel yanı kimseyi öldürmeden rahatlamak. Benim okuyucularımın büyük çoğunluğu kadınlar. Cami hocaları ve anarşistler de benim kitaplarımı okuyor. Çünkü benim kitaplarımda ortak tarihi buluyorlar.”

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