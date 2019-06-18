‘Yazarken öğreniyor, öğrenmek için yazıyorum’
İstanbul ve Berlin’deki Bergama Müzesi arasında geçen bir polisiye roman üzerinde çalışan Türkiye’nin bestseller polisiye roman yazarı Ahmet Ümit, ‘Niçin tarihsel polisiye romanlar yazıyorsunuz’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Bergama Müzesi’ndeki Zeus Sunağı sanatsal bir dünya harikası. Türkiye olağanüstü mükemmel bir tarihe sahip. Hititler, Antik Yunan, Roma, Selçuklu ve Osmanlı tarihi mirasına sahip. Bu topraklar bir kavimler bahçesi. Göbeklitepe 12 bin yıllık bir tarih. Romanlarımda bu malzemeleri kullanıyorum. Bunu yapmak için de okuyorum. Aslında yazarken öğreniyorum ve öğrenmek için yazıyorum.”
BAŞKENT Berlin ve İstanbul’un kardeş kent olmasının 30’uncu yılı vesilesiyle Berlin Belediye Sarayı’nda düzenlenen okuma akşamında ‘İstanbul Hatırası’ adlı romanından okuma yapan Ahmet Ümit, İstanbul’u, yanıp küllerinden kendini yeniden yaratan Anka kuşuna benzetti. Merhaba Kültür Girişimi tarafından düzenlenen gecede Berlin eyalet hükümeti sivil girişimlerden sorumlu müsteşar Sawsan Chebli ve Yeşillerli eski Federal Meclis milletvekili Özcan Mutlu, Türkiye Almanya arasında köklü insani bağların ve ilişkilerin önemini vurguladı.
‘KİMSEYİ ÖLDÜRMEDEN RAHATLAMAK’
Yazar Ahmet Ümit, ‘Romanlarınızda nasıl bir dil kullanıyorsunuz’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben konuşur gibi yazıyorum. Çok sıkılan bir adamım. O nedenle yazarken heyecanlanmam gerekiyor. Böylece okuyucuyu da heyecanlandırıyorum. Yazar olmanın en güzel yanı kimseyi öldürmeden rahatlamak. Benim okuyucularımın büyük çoğunluğu kadınlar. Cami hocaları ve anarşistler de benim kitaplarımı okuyor. Çünkü benim kitaplarımda ortak tarihi buluyorlar.”
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