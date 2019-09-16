Yaşlılıkta neden kilo alınıyor?
İsveçli bilim insanları, yaşlılıkta önlenemeyen kiloların nedenini araştırdı. İsveç Karolinska Üniversitesi öğretim üyeleri, yaşlılıkta metabolizmanın yavaşladığını ve yağı eritemediğini, bu yüzden de ileri yaşlarda kilo alındığını tespit etti.
ARAŞTIRMAYI yapan bilim insanları 54 kişiyi incelemeye aldı. Deneklerin az yemek yiyerek aynı şekilde hareket ettikleri halde yüzde 20 oranında kilo aldıkları gözlendi. Kimi doktorlar metabolizmanın yağ yakma oranının düşmesinin kilo almaya yol açtığını doğrularken, tek nedenin bu olmadığını savunuyor. Essen Krupp Hastanesi’nde görevli Dr. Alfried Krupp, genetik yapı ve hareketsizliği de kilo almaya yol açan önemli faktörler arasında gösterdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle