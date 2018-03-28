‘Yaşlı Almanya’da umut veren artış
Almanya’da geçen yıl doğum patlaması yaşandı. Geçen yıl 792 bin 131 çocuk dünyaya geldi. Bir önceki yıla göre artış yüzde 7.
NÜFUSU yaşlanan Almanya 5 yıldır süren doğum artışına sevindi. Alman İstatistik Dairesi geçen yıl doğan çocuklarla ilgili istatistikleri açıkladı. Geçen yıl Almanya’da 792 bin 131 bebek dünyaya geldi. Bir önceki yıla göre 54 bin 556 daha fazla çocuk doğdu ve doğum oranı yüzde 7 arttı. Daha çok 30-37 yaşları arasındaki anneler doğum yaptı. Almanya’da doğumlar 2011 yılından beri artış gösteriyor.
Geçen yıl doğum yapan 607 bin 500 anne Alman vatandaşı. Bir önceki yıla kıyasla Alman anneler arasındaki doğum artışı yüzde 3. Doğum yapan 184 bin 660 bin anne ise yabancı uyruklu ve artış yüzde 25.
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