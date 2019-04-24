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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
24.04.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Yaşar Üniversitesi ‘kalite’de çıta yükseltti

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Yaşar Üniversitesi ‘kalite’de çıta yükseltti

Bilinçli enerji vizyonu ile TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk ve tek üniversite olan Yaşar Üniversitesi, 3 yıl sonra aynı belgeyi yeniden almaya hak kazandı. Üniversite, bilgi güvenliğinde uluslararası bir standart olan Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi ISO 27001’i de alarak bölgesinde yine bir ilke imza attı.

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini 2016 yılında kazanan ilk üniversite olan Yaşar Üniversitesi, 3 yıl içinde ‘tüm faaliyet alanlarında enerji performansını sürekli iyileştirme’ taahhüdünü yerine getirerek bu belgeyi yeniden almaya hak kazandı.
Doğaya saygı ve uyum, üretirken daha az tüketmek için yola çıkan üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Türkiye’de bu belgeyi alan ilk ve tek üniversite olmak kurumumuzun vizyonunu, ufkunu ve öngörüsünü gösteriyor. Enerjiyi verimli ve bilinçli kullanmayı bir kültür olarak benimseyip yeniden bu belgeyi aldığımız için mutluyuz. Bu kültürü tüm toplumda oluşturmak adına da adımlar atıyoruz” dedi.

Yaşar Üniversitesi ‘kalite’de çıta yükseltti

BÖLGESİNDEKİ EN GÜVENLİ ÜNİVERSİTE
Üniversite bilgi güvenliğine yönelik uluslararası bir standart olan ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almak için oluşturulan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesini de almaya hak kazandı.
Bu belgeyi Ege Bölgesi’nde alabilen ilk üniversite oldu. Yaşar Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürü Erkan Tunç, “Sertifikasyon sürecinde; bilgi varlıklarının güvenliği, bütünlüğü ve doğruluğu garanti altına alınıyor. Bunlara yönelik olası tehlikeler ve tehditler analiz edilerek risk değerlendirmesi yapılıp, uygulanacak kontroller ve riskleri minimize edecek faaliyetler belirleniyor. Bunlar sürekli güncel tutularak bilginin güvenli bir şekilde sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında, gerekli altyapı yatırımlarının yanı sıra kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması, bilgi varlıklarının korunması, paydaşlara güven verilmesi, yeterli ve orantılı kontrollerin sağlanması amacıyla da akademisyenlerden çalışanlara kadar ‘bilgi güvenliği eğitim ve testleri’ düzenliyoruz” bilgilerini verdi.

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