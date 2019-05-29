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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
29.05.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Yasal sınır işe yaramadı! Alman besiciler, yüksek oranda antibiyotiğe devam etmiş

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Yasal sınır işe yaramadı! Alman besiciler, yüksek oranda antibiyotiğe devam etmiş

Almanya’da tavuk, hindi, dana ve sığır besicilerinin insan sağlığını tehdit eden kimyevi ilaç kullanmanı azaltmayı öngören kanuni değişikliklere uymadığı, yüksek oranda antibiyotik kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Federal Tarım Bakanlığı, rapor üzerine “Buna göz yummayacağız” açıklamasını yaptı.

ALMANYA Federal tarım Bakanlığı’nın dahili raporuna göre ülkedeki tavuk yetiştiricisi ve dana, sığır gibi büyük baş hayvan besicilerinin antibiyotik kullanmalarında bir azalma olmadığı ortaya çıktı. Besiciler, yetiştikleri hayvanları hızlı şekilde büyüyüp et tutması için antibiyotik kullanmaya eskisi gibi devam ediyor. Federal Hükümetin, antibiyotikle yetiştirilmiş tavuk, hindi ve dana etlerinin tüketicilerde meydana gelecek sıhhi zarar ve hasarları azaltmak için getirdiği sınırlamaların uygulamada bir işe yaramadığı belirtildi.
Alman devlet televizyon kanallarından NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin ulaştığı bakanlığın son üç yıllık rakamların bulunduğu raporunda, tavukçuluk ve hindi çiftlikleriyle dana besiciliğinde yüksek oranda antibiyotik kullanımının eskisi gibi devam ettiği, domuz besiciliğinde yüzde 40’lara varan antibiyotik kullanımı azalması olduğunu belirtildi. Domuz besiciliğindeki antibiyotik azalmasının neden tavuk, piliç, hindi ve dana besiciliğinde yaşanmadığının başka yöntemlerle yeniden araştırılacağı da belirtildi.

Yasal sınır işe yaramadı Alman besiciler, yüksek oranda antibiyotiğe devam etmiş

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ TAHRİP EDİYOR
Besicilerin, antibiyotikli madde kullanımlarını toplamda azalttığını fakat hayvanlarına yedirdikleri yiyecek maddesindeki antibiyotik oranın yüksek dozda olduğunun belirtildiği habere göre besicilikte kullanılan Colistin adlı maddeye sağlık uzmanlarının kesinlikle karşı. Colistin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından insanlardaki hastalıkların tedavisinde çok önemli bir ilaç katkısı olarak belirlenen maddeler arasında. Colistin maddesinin insanlar tarafından beslenme üzerinden vücuda alınması halinde, bağışıklık sisteminin tahrip olduğu ve daha sonra farklı sebeplerden dolayı meydana gelen hastalıklarda tedavi için kullanılan antibiyotiklerin tedaviye bir cevap vermemeye sebep olduğu hatırlatıldı.

İLK TEPKİ YEŞİLLER’DEN
Federal Tarım Bakanlığının antibiyotik kullanımı raporuna ilk tepki Yeşiller Partisi’nden geldi. Hükümeti, besicilerin antibiyotik kullanımında gerekli kontrolleri yapmamakla suçlayan Yeşiller Tarım Politikaları Federal Sözcüsü Friedrich Ostendorff, “Tarım Bakanı Julia Klöckner’in acilen yapması gereken; insan sağlığına çok ciddi zararı olan her türlü antibiyotiği besihanelerden uzaklaştırmaktır. Bunun için her türlü politik desteğe hazırız” dedi.
Bakanlıktan yapılan kısa açıklamada ise, “Rakamları daha detaylı değerlendireceğiz. Gerek duyulması halinde kanuni düzenlemeye gidilecektir. Besihanelerde, kanunlarımızın öngördüğü sınırın üzerinde antibiyotiğe yer yoktur ve buna göz yumulmayacaktır” denildi.

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