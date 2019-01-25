‘Yasak Aşk’ın yıldızı hayatını kaybetti! Son isteğini babası yapacak
Almanya’da sevilen dizi Yasak Aşk’ın oyuncusu Dinah Schilffarth, daha önce yendiği kanseri bu kez yenemedi. 45 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümü, sevenleri, dostları ve ailesini yasa boğdu.
ALMAN oyuncu Dinah Schilffarth, ilk kez 20 yıl önce kansere yakalanmıştı. Uzun süren tedaviden sonra iyileşen iki çocuk annesi oyuncu, kariyerini de sürdürdü. Ancak daha sonra oyunculuktan koptu. Geçen tekrar ortaya çıkan hastalığı bu kez akciğerini tamamen sardı ve oyuncuyu genç yaşta hayattan kopardı.
HEPİMİZ ŞOK OLDUK
Son yıllarını eşi ve şimdilerde 18 yaşlarında olan ikiz oğullarıyla geçiren oyuncu, Rügen'e yerleşip sakin bir yaşam sürdürdü. Sanatçının ölüm haberini alan babası Walter Schilffarth “Hepimiz şok olduk. Tekrar iyileşir diye umut ettik. Ama olmadı. Rügen'de onun için ağaç dikeceğiz. Son isteği buydu” dedi.
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