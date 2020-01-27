Yasağa uymayan 15 bin kişiye ceza yağdı

EURO 4 dizel motorlu araç sürücülerinin, ağırlıklı olarak diğer trafik kurallarını ihlal ettikleri sırada yapılan kontrollerde yakalandığı belirtildi. Almanya’da dizel motorlu araçlara yasak ilk önce Hamburg’da başladı. Ardından Darmstad ve Berlin’de Euro 4 motorlu dizel araçlara kısıtlama getirdi. Stuttgart ise kentin tamamında Euro 4 motorlu dizel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Hedef, havadaki nitrik asit oranını düşürmek. Stuttgart’ta özellikle bu kural ihlalinin yapılıp yapılmadığına ilişkin kontroller yapılmıyor. Sürücüler radara yakaladığında veya yasaklı alana araçlarını park etiklerinde tespit ediliyor.





FARKLI CEZALAR UYGULANIYOR

Stuttgart ve Darmstadt’ta yasaklı bölgeye giren dizel motorlu araç sürücülerine 80 Euro kural ihlali cezası ile birlikte 28 Euro 50 Cent de işlem cezası kesiliyor. Böylece ihlalin maliyeti sürücü için 108 Euro 50 Cent’i buluyor. Berlin ve Hamburg’da para cezasının miktarı aracın tipine göre değişiyor. Berlin’de otomobiller için 20, otobüsler için 25 ve kamyonlar için de 75 Euro ceza kesilirken, Hamburg’da aynı kural hatasının bedeli otomobil sürücüleri için 25, kamyon sürücüleri için ise 75 Euro olarak uygulanıyor.