‘Yaşadığınız ülkenin seçimleriyle ilgilenin’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dışilişkiler Başkanı ve Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz, Almanya’nın başkenti Berlin’deki temaslarını tamamladı. Yılmaz, AK Parti Dışilişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya ve Berlin Temsilcisi Meryem Göka ile birlikte AK Parti temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında, Almanya’daki görüşmelerini değerlendirirken, Avrupa’da yaşayan Türklere de mesajlar verdi.
ALMANYA’daki iktidar ortakları CDU ve SPD yetkilileri, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları ile bir dizi temaslarda bulunduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Edindiğim izlenim, Türkiye-Almanya ilişkilerinde geçen yıllarla kıyaslandığında olumlu bir tablo var. İlişkilerin iyi olması ve yapılacak işbirliği, her iki ülkenin de yararına olur. Almanya, gelecek yılın ortasında Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstleniyor. AB üyelik sürecinde Almanya’nın katkısını bekliyoruz. Bizim AB’den beklentimiz Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi, vize serbestisi, fonların daha fazla kullanımı ve fasılların açılımı. Biz, hem Almanya hem de AB ile pozitif gündem oluşturmaktan yanayız. Biz de yargı reformunu hayata geçirip vize serbestisi için gerekli 6 şartı yerine getireceğiz.”‘MUTLAKA SANDIĞA GİDİN’
Avrupa’da yaşayan Türklere de seslenen Yılmaz, şöyle devam etti: “Türklerin yaşadıkları yerlerden Türkiye seçimleriyle ilgilenmeleri önemli. Ancak Türkiye siyasetiyle ilgilenmek tek başına yetmez. Daha çok yaşadıkları ülkelerin seçimleriyle ilgilenmeleri onların yararına olur. Oy hakkı olanlar seçimlere katılmalı. Ben kimin hangi partiye oy vereceğine karışamam. Herkes kendi tercihini kendi yapmalı. Ama oy hakkı olanlar mutlaka sandığa gitmeli. Yaşadığınız ülkenin seçimleriyle yakından ilgilenin. Kendinize yakın bulduğunuz partide siyaset yapın. Siyesi partilere üye olun. Aktif çalışın. Asimle olmadan entegre olmak önemli.”
‘ÜYELİK ORANI ÇOK DÜŞÜK’
Milletvekili Sarıkaya ise Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde siyasi partilere üyelik oranın çok az olduğuna işaret etti. Sarıkaya, “Bu oran en yüksek olan ülkede bile yüzde dört. Bu çok düşük” dedi.
Berlin Temsilcisi Meryem Göka da AK Parti’nin Almanya’da daha fazla aktif olmak için resmi temsilcilik açtığını, bu temsilcilikle iki ülke ilişkilerine katkı sağlamayı planladıklarını söyledi.
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