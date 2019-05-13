Yasa yetmedi, ceza geliyor
Almanya’da hızlı kira artışının önüne geçilemiyor. Yürürlüğe giren ‘kira freni yasası’ da beklenen sonucu vermeyince, Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, yasaya ceza hükmü koymayı planlıyor.
KİRACILARI aşırı artışlara karşı koruma konusunda kararlı olduklarını belirten SPD’li Bakan Barley, yasada yapacakları değişikliklerle şimdiye kadar haksız yere ödenen yüksek kira miktarlarının da kiracılara geri ödenmesini sağlayacaklarını söyledi. Barley, kira artışında sınır tanımayanlara ceza verilmesinden de yana. Koalisyon ortağı SPD, daha önce de haksız yere alınan yüksek miktardaki kiraların geri ödenmesini yasaya koymayı önerirken, diğer ortak CDU ise geri ödemeye direnmişti. Bu kez CDU’nun nasıl bir tavır alacağı merak konusu.
KİRACI BİRLİKLERİ MEMNUN
Adalet Bakanı Barley’in bu yönde bir tasarı hazırlaması kiracılar birliği ve kiracı derneklerini de memnun etti. Hamburg’da bulunan Alman Kiracılar Birliği Başkanı Lukas Siebenkotten, Barley’in tasarısını selamladıklarını belirterek, atılacak adımlara destek çıktı. Siebenkotton, “Kiracıların fazla ödedikleri kiraları geri almaları konusunda hükümetten destek gelmesi sevindirici. Kiracıların ev sahiplerine karşı korunması gerekir. Daha önce çıkan yasa yeni sözleşmeleri kapsıyordu. Tasarıda eskilere de yer verilmesi önemli” dedi.
Bünyesinde çok sayıda konut barındıran şirket sahipleri ise kira artışının önüne geçilmesi için devletin maddi destek sunmasını istedi.
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