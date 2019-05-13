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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
13.05.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Yasa yetmedi, ceza geliyor

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Yasa yetmedi, ceza geliyor

Almanya’da hızlı kira artışının önüne geçilemiyor. Yürürlüğe giren ‘kira freni yasası’ da beklenen sonucu vermeyince, Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, yasaya ceza hükmü koymayı planlıyor.

KİRACILARI aşırı artışlara karşı koruma konusunda kararlı olduklarını belirten SPD’li Bakan Barley, yasada yapacakları değişikliklerle şimdiye kadar haksız yere ödenen yüksek kira miktarlarının da kiracılara geri ödenmesini sağlayacaklarını söyledi. Barley, kira artışında sınır tanımayanlara ceza verilmesinden de yana. Koalisyon ortağı SPD, daha önce de haksız yere alınan yüksek miktardaki kiraların geri ödenmesini yasaya koymayı önerirken, diğer ortak CDU ise geri ödemeye direnmişti. Bu kez CDU’nun nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

KİRACI BİRLİKLERİ MEMNUN
Adalet Bakanı Barley’in bu yönde bir tasarı hazırlaması kiracılar birliği ve kiracı derneklerini de memnun etti. Hamburg’da bulunan Alman Kiracılar Birliği Başkanı Lukas Siebenkotten, Barley’in tasarısını selamladıklarını belirterek, atılacak adımlara destek çıktı. Siebenkotton, “Kiracıların fazla ödedikleri kiraları geri almaları konusunda hükümetten destek gelmesi sevindirici. Kiracıların ev sahiplerine karşı korunması gerekir. Daha önce çıkan yasa yeni sözleşmeleri kapsıyordu. Tasarıda eskilere de yer verilmesi önemli” dedi.
Bünyesinde çok sayıda konut barındıran şirket sahipleri ise kira artışının önüne geçilmesi için devletin maddi destek sunmasını istedi.

 

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