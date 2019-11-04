‘Yasa çıkar, sıkı takip et, cezalandır’
Yeşiller Federal Meclis milletvekili Cem Özdemir ve Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth’un ölümle tehdit edilmesine siyasetçilerden sert tepki geldi. SPD, Yeşiller, CDU/CSU, Sol Parti ve FDP temsilcileri, aşırı sağın internet alanında da kontrol altına alınması konusunda ortak görüş bildirdi.
PARTİ temsilcileri, internetten kin ve nefret yayanlar ile aşırı sağcılara karşı alınacak önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Bir süre önce internet üzerinde kendisine ağır hakaretlerde bulunan ve küfür edenlere karşı açtığı davayı kaybeden Yeşiller Federal Meclis milletvekili Renate Künast, “İnternetten kim ki hakaret ve açık açık ölümle tehdit ediyorsa, onun hakkında derhal yasal işlem başlatılmalı ve cezalandırılmalı. Özel yasalar çıkarılıp uygulanmalı. Hakaretlere ve tehditlere izin verilmemeli” dedi. CSU milletvekili ve Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer ise, “İnternet kin ve nefret yayıp tehdit savuranlar sıkı takip edilmeli. Bunun için yasal düzenlemeler yapılmalı” dedi.
ZEHİR SAÇAN AŞIRI SAĞCILAR
Birlik Partileri Grup Başkanvekili Thorsten Frei, “Hazırlanacak önlem paketinin parlamentodan çok hızlı bir şekilde geçip uygulanması için çaba harcamalıyız. Emniyet çalışanlarını internette kör ve hareketsiz bırakmamalıyız. Yetkilerini artırmalıyız. Radikallerle mücadelede ancak böyle başarılı oluruz” derken, FDP Güvenlik Politikaları Sözcüsü Konstantin Kuhle, “Politikacıların meşru hedef olmasına izin veremeyiz” dedi. Sol Parti Federal Meclis Grup başkanı Dietmar Bartsch ise “Ölüm tehditleri uzun yıllardır internet ortamında zehir saçan aşırı sağcıların serbestçe hareket etmelerinin bir sonucudur” dedi.
ÖLÜM LİSTESİ YAPMIŞLAR
Cem Özdemir ile Claudia Roth aşırı sağcı ‘Almanya Nükleer Silahlar Birliği’ (AWD) tarafından ölümle tehdit edilmişti. Özdemir’e gönderilen e-postada, “Şu sıralarda sizi nasıl ve ne zaman öldüreceğimizi planlıyoruz. Bir sonraki kamuya açık etkinlikte mi veya biz sizi ikâmet ettiğiniz yerde mi yakalarız?” ifadesi kullanıldı. E-postada, Özdemir’in ölüm listesinin ilk sırasında, Roth’un ise ikinci sırada yer aldığı yazıldı.
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