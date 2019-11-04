‘Yasa çıkar, sıkı takip et, cezalandır’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Yasa çıkar, sıkı takip et, cezalandır’
GeriAvrupa ‘Yasa çıkar, sıkı takip et, cezalandır’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
04.11.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

‘Yasa çıkar, sıkı takip et, cezalandır’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Yasa çıkar, sıkı takip et, cezalandır’

Yeşiller Federal Meclis milletvekili Cem Özdemir ve Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth’un ölümle tehdit edilmesine siyasetçilerden sert tepki geldi. SPD, Yeşiller, CDU/CSU, Sol Parti ve FDP temsilcileri, aşırı sağın internet alanında da kontrol altına alınması konusunda ortak görüş bildirdi.

PARTİ temsilcileri, internetten kin ve nefret yayanlar ile aşırı sağcılara karşı alınacak önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Bir süre önce internet üzerinde kendisine ağır hakaretlerde bulunan ve küfür edenlere karşı açtığı davayı kaybeden Yeşiller Federal Meclis milletvekili Renate Künast, “İnternetten kim ki hakaret ve açık açık ölümle tehdit ediyorsa, onun hakkında derhal yasal işlem başlatılmalı ve cezalandırılmalı. Özel yasalar çıkarılıp uygulanmalı. Hakaretlere ve tehditlere izin verilmemeli” dedi. CSU milletvekili ve Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer ise, “İnternet kin ve nefret yayıp tehdit savuranlar sıkı takip edilmeli. Bunun için yasal düzenlemeler yapılmalı” dedi.

ZEHİR SAÇAN AŞIRI SAĞCILAR
Birlik Partileri Grup Başkanvekili Thorsten Frei, “Hazırlanacak önlem paketinin parlamentodan çok hızlı bir şekilde geçip uygulanması için çaba harcamalıyız. Emniyet çalışanlarını internette kör ve hareketsiz bırakmamalıyız. Yetkilerini artırmalıyız. Radikallerle mücadelede ancak böyle başarılı oluruz” derken, FDP Güvenlik Politikaları Sözcüsü Konstantin Kuhle, “Politikacıların meşru hedef olmasına izin veremeyiz” dedi. Sol Parti Federal Meclis Grup başkanı Dietmar Bartsch ise “Ölüm tehditleri uzun yıllardır internet ortamında zehir saçan aşırı sağcıların serbestçe hareket etmelerinin bir sonucudur” dedi.

ÖLÜM LİSTESİ YAPMIŞLAR
Cem Özdemir ile Claudia Roth aşırı sağcı ‘Almanya Nükleer Silahlar Birliği’ (AWD) tarafından ölümle tehdit edilmişti. Özdemir’e gönderilen e-postada, “Şu sıralarda sizi nasıl ve ne zaman öldüreceğimizi planlıyoruz. Bir sonraki kamuya açık etkinlikte mi veya biz sizi ikâmet ettiğiniz yerde mi yakalarız?” ifadesi kullanıldı. E-postada, Özdemir’in ölüm listesinin ilk sırasında, Roth’un ise ikinci sırada yer aldığı yazıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle