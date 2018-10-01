Yasa böyle çıkarsa dizelci rahatlayacak
Almanya'da milyonlarca dizel motorlu otomobil sahibi, hükümetle otomobil üreticilerinin anlaşmasını bekliyor. Öfkeli dizel sahiplerini rahatlatacak anlaşmaya varılmak üzere olduğu belirtiliyor.
ALMANYA'da başta Volkswagen, Audi, Porsche, BMW ve Mercedes olmak üzere otomobil üreticileri dizel motorlu otomobil sahiplerine 10 bin euroya kadar destek olmaya sıcak bakıyor. Otomobil üreticileri, eski dizel motorlu aracını getirene, satın alacağı yeni otomobilin değerine göre indirim yapmak istiyor.
Hükümetle otomobil üreticilerinin bir süreden beri yürüttükleri görüşmelerde önemli bir adım atıldı. Otomobil üreticileri, Euro 4 ve Euro 5 dizel motorlu araç sahiplerinin, yeni araç almak istemeleri halinde, eski araçlarına 10 bin euroya kadar indirim verebilecek. Eğer taraflar uzlaşırsa yeni otomobil alacaklar eskilerini verdikleri taktirde hem 10 bin euroya kadar daha az ödeme yapacak, hem de düşük faiz ödeyecek. En düşük indirim 3 bin euro olacak.
Yeni otomobil almak istemeyenlere de destek verilecek. Ancak bu destek dizel motorlu araçlara takılacak filtre maliyetinin bir bölümünü kapsayacak. 3 bin euroyu geçmemek koşuluyla otomobillere takılacak filtre maliyetinin yüzde 80'nin kapsayacak.
14 ŞEHRİ KAPSIYOR
Resmen açıklanmamakla birlikte hükümet ile otomobil üreticilerinin üzerinde görüş birliğine vardığı uygulama sadece 14 büyük şehri ve çevresini kapsayacak. Hava kirliliğinin belirlenen üst sınırlarının üzerinde olduğu Münih, Bochum, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt ve Ludwigsburg'de kayıtlı otomobilleri kapsayacak. Hava kirliliğinin bulunmadığı Berlin, Frankfurt gibi şehirlerde trafiğe kayıtlı otomobiller ise uygulama dışında tutulacak.
Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer varılan uzlaşmayla ilgili “Çekici bir destek olacak” dedi. Ancak ayrıntılarla ilgili bilgi vermedi. Bakanın önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.
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