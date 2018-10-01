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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Getty Images, AP
01.10.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Yasa böyle çıkarsa dizelci rahatlayacak

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Yasa böyle çıkarsa dizelci rahatlayacak

Almanya'da milyonlarca dizel motorlu otomobil sahibi, hükümetle otomobil üreticilerinin anlaşmasını bekliyor. Öfkeli dizel sahiplerini rahatlatacak anlaşmaya varılmak üzere olduğu belirtiliyor.

ALMANYA'da başta Volkswagen, Audi, Porsche, BMW ve Mercedes olmak üzere otomobil üreticileri dizel motorlu otomobil sahiplerine 10 bin euroya kadar destek olmaya sıcak bakıyor. Otomobil üreticileri, eski dizel motorlu aracını getirene, satın alacağı yeni otomobilin değerine göre indirim yapmak istiyor.

Hükümetle otomobil üreticilerinin bir süreden beri yürüttükleri görüşmelerde önemli bir adım atıldı. Otomobil üreticileri, Euro 4 ve Euro 5 dizel motorlu araç sahiplerinin, yeni araç almak istemeleri halinde, eski araçlarına 10 bin euroya kadar indirim verebilecek. Eğer taraflar uzlaşırsa yeni otomobil alacaklar eskilerini verdikleri taktirde hem 10 bin euroya kadar daha az ödeme yapacak, hem de düşük faiz ödeyecek. En düşük indirim 3 bin euro olacak.
Yeni otomobil almak istemeyenlere de destek verilecek. Ancak bu destek dizel motorlu araçlara takılacak filtre maliyetinin bir bölümünü kapsayacak. 3 bin euroyu geçmemek koşuluyla otomobillere takılacak filtre maliyetinin yüzde 80'nin kapsayacak.

14 ŞEHRİ KAPSIYOR
Resmen açıklanmamakla birlikte hükümet ile otomobil üreticilerinin üzerinde görüş birliğine vardığı uygulama sadece 14 büyük şehri ve çevresini kapsayacak. Hava kirliliğinin belirlenen üst sınırlarının üzerinde olduğu Münih, Bochum, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt ve Ludwigsburg'de kayıtlı otomobilleri kapsayacak. Hava kirliliğinin bulunmadığı Berlin, Frankfurt gibi şehirlerde trafiğe kayıtlı otomobiller ise uygulama dışında tutulacak.
Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer varılan uzlaşmayla ilgili “Çekici bir destek olacak” dedi. Ancak ayrıntılarla ilgili bilgi vermedi. Bakanın önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

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