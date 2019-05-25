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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.05.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Yarın Avrupa Parlamentosu’na 3 Türk vekil gönderebiliriz

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Yarın Avrupa Parlamentosu’na 3 Türk vekil gönderebiliriz

BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, Almanya’da yarın yapılacak AP seçimlerinde en az 3 Türk vekili Brüksel’e göndereceklerini belirterek “Avrupa’da artan Türk ve İslam karşıtlarıyla mücadele için bütün Türkleri sandığa davet ediyorum” dedi.

ALMANYA Yenilik ve Adalet (BİG) Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, yarın yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilk defa 10 Türk adayla katılacaklarını söyledi. Yıldız, AP seçimlerinin Avrupa’da özellikle Almanya’da yaşayan Türkler için önemli olduğunu vurgulayarak, ilk defa Türklerin oylarının bu seçimde belirleyici olacağının altını çizdi.
AP seçimlerinde baraj olmadığı için Türklerin bu seçimle AP’ye vekil gönderebileceklerini belirten Yıldız, “Almanya genelinde 150 bin oyla bir vekili Brüksel’e veya Strazburg’a göndermek mümkün. Dolayısıyla 150 bin oy Almanya’da alınması mümkün bir oy. Çünkü Almanya’da 1 milyon 450 bin Türkiye kökenli seçmen var. Bunların arasında yüzde 10’dan biraz fazlası seçime gitse bu mümkün olur” diye konuştu.

HİÇ BİR OY HEBA OLMAYACAK
Bir göçmen partisi olarak ilk defa seçimlere katılma hakkı kazanan BİG Partisi’nin bütün seçim pusulalarının 22. sırasında yerini alacağını belirten Yıldız şunları söyledi: “Vatandaşlarımız tek bir oy kullanacak. Oylarını partiye veriyorlar. En başta benim olmak üzere 10 adayın ismi var. Bu seçimde baraj yok. Oylar heba olmayacak. Avrupa’da artan Türk ve İslam karşıtlarıyla mücadele için bütün Türkleri sandığa davet ediyorum. Bunun için 400 bin oya ihtiyacımız var. Bu da mümkün. Eğer yoğun bir katılım olursa partimizden 3 kişi de gidebilir. Burada önemli olan 18 yaşından büyük Alman vatandaşı olmak. Çifte vatandaş veya herhangi bir AB ülkesi vatandaşı da olabilir”

BASIN BİZİ GÖRMEZDEN GELİYOR
Seçim sürecinde kampanyalarının engellendiğini, parasını vermeliren rağmen sosyal medya ortamlarında yayımlanan kliplerinin gerekçe gösterilmeden yayınlarının kaldırıldığını da belirten Yıldız, Alman basının da kendilerini görmezlikten geldiğini söyledi. Yıldız, “Türk medyasına teşekkür ediyorum ama halkımız gazete okumuyor. O yüzden hedef kitlemize ulaşmamız zor. Şu an 150 bin oyla baraj olmadığı için vekil gönderme şansımız varken bir sonraki seçimde 1 milyon 500 bin oya ihtiyacımız olacak. Bu nedenle de bu seçim çok önemli” dedi.

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