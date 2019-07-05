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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
05.07.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Yarın akşam Hamburg’da kıyamet kopacak

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Yarın akşam Hamburg’da kıyamet kopacak

Dünyanın en iyileri arasındaki yerini alan Türk boks kulübü EC BOXİNG, iki boksörünü dünya şampiyonluk maçı için ringe çıkarıyor.

Cumartesi akşamı Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleşecek ve dünyanın dört bir köşesindeki TV kanalları tarafından naklen yayınlanacak olan boks galasında Promotör Erol Ceylan ve Antrenör Bülent Başer, boksörlerini altın kemer mücadelesine çıkaracaklar.

Yarın akşam Hamburg’da kıyamet kopacak
Almanların profesyonel bokstaki yeni ümidi Sebastian Formella ve Rus boksör Igor Michalkin, Türk kulübü EC BOXİNG forması altında yumruk sallayacaklar. Hafta içinde Hamburg’un lüks mekanlarında halka açık basın toplantısı ve tartı programlarında göz göze gelen rakipler, birbirlerine üstünlük sağlamak için psikolojik savaş verdiler. EC BOXİNG Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, bu kemerleri almaları durumunda dünyanın birçok sayılı kulübünün de önüne geçebileceklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar başta dünya şampiyonluğu olmak üzere çok sayıda altın kemer kazandık. Avrupa şampiyonlukları, Kıtalar arası şampiyonluklar ve birçok başarıya imza attık. Kuruluş aşamamız bitti, artık yükseliş aşamasındayız ve bundan sonraki karşılaşmalarımızın çoğu dünya şampiyonlukları için olacak. Geçtiğimiz günlerde Fatih Keleş dünya şampiyonluk eleme maçına çıktı ve yakında da Ali Eren Demirezen dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak. Bundan sonra dünya bizim adımızı daha çok duyacak" şeklinde konuştu.
Yarın akşam Hamburg’da kıyamet kopacak
Bülent Başer: "Hedefimiz dünyanın dört bir yanında dövüşmek"
Türk boks kulübü EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, dünyanın en iyi boksörlerini yetiştirdiklerini ifade ederek, "Amatör boks yaşantısında başarılı olmuş olan yetenekli sporcuları kulübümüze transfer ettik. Bunlar, olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında ve bunun gibi zirve yerlerde maçlara çıkmış boksörlerdi. Yıllardan beridir sessiz sedasız bu boksörleri çalıştırıp, yetiştirerek profesyonel boksa adapte ettik ve şu anda dünyanın sayılı sporcuları kulübümüz bünyesinde dev müsabakalara çıkmaya hazır durumdalar. Önümüzdeki yıllarda dünya bizden çok bahsedecek" dedi.
Yarın akşam Hamburg’da kıyamet kopacak
EC BOXİNG Basın Danışmanı Vedat Alyaz ise Türkiye’yi boksun merkezi yapabilmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Yakında İstanbul’da EC BOXİNG’in temsilciliğini açarak, Türk sporcuları da dünyaya açacağız. Hedefimiz ülkemizi profesyonel boksta dünyanın zirvesine taşımak. Şu an için nefesler tutuldu ve tüm profesyonel boks dünyası galamıza kilitlendi. Oradan çıkan sonuçlar tüm dünya boksunu etkileyecek ve kazanan sporcular dünyanın en iyileri arasına isimlerini altın harflerle yazdıracaklar. Dünya boksunda sadece sporcu değil, teknik adam düzeyinde de büyük bir söz sahibiyiz. Promotör Erol Ceylan ve antrenör Bülent Başer, dünya devleri arasındaki yerlerini almışlardır" ifadelerini kullandı.
Yarın akşam Hamburg’da kıyamet kopacak

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