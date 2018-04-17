Yarım gün çalışana tama geçme şansı
Almanya’da yarım gün çalışanlara, tam gün çalışma şansı. Çalışma Bakanı Heil, yarım gün çalışanların tekrar tam gün mesaiye geçmesi için tasarı hazırladı.
BAKAN Heil böylece yaşlılıkta fakirliğin önüne geçmeyi ve insanların hayatlarını uzun süreli planlamalarına olarak sağlamayı hedefliyor. Heil, “Amacımız insanların kendi hayatlarını daha kolay planlamalarını sağlamak” dedi.
Üzerinde çalışılan tasarının 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bir önceki hükümetin Çalışma Bakanı Andreas Nahles de konuyla ilgili çalışmalar başlatmış ancak ortakları Birlik Partilerini (CDU/CSU) ikna edememişti.
Yarım gün çalışanların nasıl tam gün çalışacakları veya hangi işletmeleri kapsayacağı ise tam olarak netlik kazanmadı. Heil, “Tasarı hem işletmelerin hem de çalışanların lehine olacaktır” diyerek uzlaşma içeren bir tasarı üzerinde çalıştıklarının mesajını verdi.
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