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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
28.03.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Yargıtay ‘gaz odaları’nı affetmedi... 30 bin euro ceza ödeyecek

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Yargıtay ‘gaz odaları’nı affetmedi... 30 bin euro ceza ödeyecek

Fransa’da Yargıtay, aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) eski Onursal Başkanı Jean-Marie Le Pen’e, nazi dönemindeki gaz odalarına ilişkin sözleri nedeniyle verilen 30 bin euro para cezası onayladı.

YARGITAY’dan yapılan açıklamada, mevcut FN lideri Marine Le Pen’in de babası olan Le Pen’e, Nazi döneminde gaz odalarında yapılan katliamlar için ‘tarihin detayı’ şeklindeki ifadeleri yüzünden verilen 30 bin euro para cezasının onandığı bildirildi. 

Le Pen, Paris İstinaf Mahkemesinin kararına itiraz etmişti.
Paris İstinaf Mahkemesi, geçen yıl mart ayında, Le Pen’i nazi döneminde gaz odalarında yapılan katliamlar için ‘tarihin detayı’ şeklindeki açıklamasını önceki yıl tekrarlaması nedeniyle 30 bin euro tazminat ödemeye mahkum etmişti. Mahkeme, Paris Ceza Mahkemesinin Le Pen’i ‘insanlık suçunu inkardan’ mahkum eden kararı onaylamıştı.
Fransız gazeteci Jean-Jacques Bourdin’in, 2 Nisan 2015’teki röportajda “Daha önce yaptığınız ‘gaz odaları tarihin bir detayı’, açıklamasından pişman mısınız?” şeklindeki sorusuna Le Pen, “Kesinlikle hayır, düşündüklerimi söyledim, gaz odaları savaş tarihinin bir detayı” yanıtını vererek daha önce mahkumiyetine neden olan ifadeleri tekrarlamıştı.

KIZI DA KINAMIŞTI
Marine Le Pen, babasını bu ifadeleri nedeniyle kınamış, parti tarafından alınan karar sonrası onursal başkanlık unvanı geri alınmıştı. Ancak Le Pen partiye dava açarak karara itiraz etmiş ve mahkeme onursal başkanlık unvanının geri verilmesine hükmetmişti.
FN’nin yaklaşık iki hafta önceki kongresinde iç tüzüğünde revizyona gidilerek delegelerin beşte dördünün desteğiyle Onursal Genel Başkanlık dahil çok sayıda değişiklik kabul edilmişti. Buna göre, daha önce parti üyeliği iptal edilen FN’nin kurucu başkanı Jean-Marie Le Pen’in Onursal Başkanlık payesi iptal edilmişti.

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