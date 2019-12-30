Yardımsever iş insanı Bülent Özyörük toprağa verildi

YEŞİLÇAM’ın unutulmaz isimlerinden Göngör Bayrak ile ikinci evliliğini yapan, iş insanı Bülent Özyörük önceki gün İstanbul Levent Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Türkiye’de yaptırdığı okullarla hayırseverler listesinde yer alan Bülent Özyörük’ün, Marlen ve Bülent Paul adında iki çocuğu var. Yakalandığı amansız hastalıkla mücadelesini kaybeden Bülent Özyürek’in cenaze törenine çok sayıda iş adamı ve sporseverler katıldı.